Vervolg op parfumtrucje zorgt ervoor dat luchtje nóg langer blijft hangen

Vervolg op parfumtrucje zorgt ervoor dat luchtje n贸g langer blijft hangen

Weleens het idee dat de geur van je parfum al na korte tijd verdwenen is? Dat is vervelend natuurlijk, want je wil ook aan het einde van de dag (of avond) indruk maken met je luchtje. Sociale media zouden sociale media niet zijn als daar niet een oplossing voor was gevonden.

Er is namelijk een handige truc die ervoor zorgt dat je parfum veel langer blijft hangen. Het wondermiddel dat het ‘m doet? Vaseline.

Vaseline-parfum-truc voor een luchtje dat lang blijft hangen

Door vaseline te combineren met parfum (eerst vaseline opsmeren op de huid en daarover parfum heen spuiten), blijft de geur van de parfum veel langer hangen. Daarover schreef Metro eerder dit jaar al een artikel.

Daarin was de conclusie na verschillende tests dat de vaseline-parfum-truc als een tierelier werkt. De vaseline zou het verdampproces van parfum vertragen, waardoor de geur langer blijft hangen. Het beste werkt het bij luchtjes met houttonen: die blijven het langst hangen.

Maar de vaseline-parfum-truc krijgt een vervolg. Een sneller vervolg, wel te verstaan. Want in plaats van steeds jezelf insmeren met vaseline en dan daarover parfum spuiten, kun je het ook in 茅茅n keer met elkaar mixen.

Parfum in potje met vaseline mixen

Op internet gaat een filmpje rond van een parfumerie waar een medewerker een potje vaseline in een bak met heet water stopt. Daardoor wordt de vetachtige stof vloeibaar. Daarna is het de bedoeling om zo’n 6 tot 8 spuitjes van je favoriete luchtje in het potje te spuiten. Of meer, maar dat wordt dan misschien iets te veel van het goede.

Met een klein lepeltje mix je het luchtje met de vloeibare vaseline, om het potje met de vaseline-parfum vervolgens enkele uren in de koelkast te zetten. Daarna is het klaar voor gebruik en is de geur helemaal in de vaseline getrokken. 鈥濪e geur zou de hele dag moeten hangen.”

Bekijk het trucje hieronder.

Veel mensen zweren bij het trucje, maar anderen vinden het gevaarlijk om het plastic potje in heet water te doen. Zij wijzen erop dat je hetzelfde trucje ook kan gebruiken voor (geurloze) lichaamsolie.

Reacties