Vanaf deze datum begint Winter Vol Liefde, de spin-off van B&B Vol Liefde

B&B Vol Liefde hield deze zomer veel Nederlanders aan de buis gekluisterd. Na afloop van dat seizoen vielen veel kijkers dan ook in een zwart gat. Zij kunnen binnenkort weer lachen, want er komt een spin-off van de tv-hit aan. Inmiddels is ook de startdatum daarvan bekend.

In Winter vol Liefde gaan Nederlandse vrijgezellen die geëmigreerd zijn naar winterse gebieden op zoek naar liefdesgeluk.

In december spin-off van B&B Vol Liefde

Zet maandag 18 december rood omrand in je agenda, want dan is de aftrap van het debuutseizoen. Het programma is op RTL4 en streamingdienst Videoland te zien. Jeroen Kijk in de Vegte gaat de voice-over verzorgen van de wintereditie.

Winter vol Liefde is gebaseerd op B&B Vol Liefde, waarin Nederlandse bed-and-breakfast-eigenaren die in het buitenland wonen op zoek gaan naar de liefde. Het derde seizoen van B&B Vol Liefde trok dagelijks tegen de 1 miljoen kijkers. Een vierde reeks is ook al aangekondigd.

Dit zijn de kandidaten van Winter Vol Liefde

Er doen vijf singles mee aan Winter Vol Liefde. De 26-jarige Benjamin woont op 2000 meter hoogte in een skigebied in Zwitserland en neemt binnenkort een boetiekhotel over. Ook voor de avonturen van de 29-jarige Saul reist de cameraploeg af naar Zwitserland, waar hij samen met zijn vijf broers een makelaarsbedrijf heeft.

De 55-jarige Marco woont in het betoverende Noorwegen, waar hij een boetiekhotel met tuin en kampvuurplaatsen runt. De 43-jarige Guido vertoeft midden in de ongerepte natuur van Zweeds Lapland en runt zijn eigen kampeerterrein. Tot slot is er de 51-jarige Edith. Ze woont samen met haar 14-jarige zoon in Tirol, waar ze een appartement verhuurt en glamping-chalets verkoopt.

Tweede seizoen ook al aangekondigd

We moeten nog even geduld hebben voordat het eerste seizoen begint, maar de makers zijn al druk bezig met het tweede seizoen. De singles zijn inmiddels bekend en er wordt momenteel druk gezocht naar kandidaten.

