Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alberto Stegeman legt in Undercover in Nederland opnieuw misstanden in de rijschoolbranche bloot: man bleef lesgeven na aanranding

Alberto Stegeman legde gisteren in Undercover in Nederland opnieuw misstanden in de rijschoolbranche bloot. Dit keer ging het om een rijinstructeur die zijn vak niet meer mag uitoefenen na een veroordeling voor ontucht, maar toch door blijkt te gaan.

De rijschoolinstructeur uit het oosten van het land richt zich op leerlingen met autisme en angsten. Dat klinkt nobel, maar is het niet. Eind vorig jaar werd hij veroordeeld vanwege aanranding van een 20-jarig leerlinge. Daar is hij tegen in hoger beroep gegaan.

Onlangs schrokken kijkers van Undercover in Nederland nog, toen een kinderlokker werd geconfronteerd waar zijn vrouw bij stond.

Slachtoffer rijinstructeur doet verhaal in Undercover in Nederland

Stegeman spreekt in de aflevering met een andere jonge vrouw, die ook grensoverschrijdend gedrag van de man heeft ervaren. „Mijn rugzakje is dat ik behoorlijk wat trauma’s heb beleefd in mijn leven en lang heb geworsteld om daaruit te komen. Vandaar dat ik eigenlijk mijn rijbewijs nooit kon halen en nu was het eindelijk zover. Dus ik zocht eigenlijk gewoon iemand die daar begrip voor zou hebben. Zo kwam ik bij hem terecht en daar heeft hij behoorlijk slim op ingehaakt.”

De rijinstructeur misdroeg zich tijdens de rijlessen. Zo gaf hij haar meerdere keren knuffels en kussen. De vrouw gaf meerdere malen aan dat het ze het niet op prijs stelde en niet prettig vond. De man beloofde beterschap, maar het gebeurde volgens de vrouw elke keer. Ze liet via WhatsApp weten dat hij ver over grenzen is gegaan, waarna hij zijn gedrag toegaf en nogmaals beloofde dat het niet meer zal gebeuren.

Maar de rijinstructeur ging alleen maar verder. Het ging helemaal mis toen hij naast de praktijklessen ook theorielessen bij haar thuis wilde doen. „Hij heeft in mijn eigen keuken geprobeerd om me aan te randen. Hij wil me zo omhelzen en me vol op mijn mond kussen en echt vastpakken, dus toen heb ik hem van me af geduwd.”

Ze acht hem zeker in staat tot verkrachting. „Als ik anders had gereageerd op dingen, niet op die manier stabiel was geweest.” Hij is volgens haar vooral voor jonge meisjes gevaarlijk. „Meisjes met een behoorlijk rugzakje die volop in hun trauma zitten.”

‘Dit moet stoppen’

Tamara Quint kwam als bestuurslid van een organisatie in de rijschoolbranche in contact met het anonieme slachtoffer en meldde zich bij Stegeman. „Wij vinden dat dit moet stoppen. Die meiden zijn beschadigd uit het verleden en dat weet hij. Hij is veroordeeld en toch gaat hij door met werken, wat gewoon niet mag. Dat moet gewoon stoppen.” Het gaat volgens haar om meerdere slachtoffers, waarvan hij voor één veroordeeld is voor aanranding. Ook van vrouwelijke collega’s krijgen ze berichten binnen. „Zij hebben geen aangifte gedaan, maar ze voelen zich ook niet prettig bij zijn benadering.”

Op de website van de rijschool is te lezen dat de bewuste rijinstructeur is gestopt en dat de school is overgenomen door iemand anders. Stegeman laat een collega bellen voor zijn zogenaamd onzekere nichtje, Linda. Ze krijgen niet de veroordeelde rijschoolinstructeur aan de lijn, maar diegene die de rijschool overgenomen zou hebben. Alsnog plannen ze de les in om te kijken of de rijschoolinstructeur daadwerkelijk gestopt is met lesgeven.

Bij aankomst blijkt de veroordeelde rijinstructeur op Linda te wachten. Niet alleen geeft hij nog steeds les, hij houdt zich ook nog steeds bezig met kwetsbare leerlingen en komt daar ook nog steeds thuis. Hij zegt door omstandigheden alleen nog theorieles te geven, maar ook dat mag volgens Quint niet. Hij is zijn VOG kwijtgeraakt en dat is voor dit beroep nodig.

Stegeman gaat confrontatie aan

Stegeman en zijn team tonen met een verborgen camera aan dat de rijinstructeur lessen blijft geven, terwijl dat niet mag. Nadat ze genoeg bewijs hebben verzameld, is het tijd voor de confrontatie. „Ik wil met jou praten over de theorielessen die jij geeft, want dat mag jij helemaal niet”, zegt Stegeman tegen de man. „Jawel hoor, dat mag ik wel”, antwoordt de man. „Daar heb je geen pas voor nodig.” Stegeman kaatst terug dat die pas wel degelijk nodig en dat het niet voor niets is dat hij geen lessen mag geven. De man blijft bij hoog en laag volhouden dat de pas niet nodig is voor theorielessen.

Ook zegt dat hij er maar één slachtoffer is. „En er is nog een hoger beroep, die ga ik met alle vertrouwen tegemoet.” Stegeman confronteert hem met de appjes naar het andere slachtoffer, waarin hij zijn gedrag toegaf. De man beweert het knuffelen alleen maar te doen om de vrouwen gerust te stellen. Stoppen zal hij naar eigen zeggen alleen doen als hij daar juridische aanleiding voor is. Stegeman zegt nogmaals dat hij dat nu al moet doen. Niet lang na de confrontatie zegt de man gestopt te zijn met lesgeven. Of dat daadwerkelijk zo is, blijft Stegeman de komende tijd in de gaten houden.

Je kunt Undercover in Nederland terugkijken via KIJK.

Reacties