Uit de hand gelopen vechtpartij blijkt reden voor rehab Douwe Bob: ‘Ik ga dit rechtzetten’

Douwe Bob is niet bepaald het type ‘braafste jongentje van de klas’. De zanger laat zich opnemen in een afkickkliniek voor zijn alcoholverslaving en aanleiding daarvoor blijkt een uit de hand gelopen vechtpartij in een supermarkt.

Bob verschijnt nogal regelmatig in de media. Recent kreeg hij een motorongeluk en zijn driedubbele vaderschap zorgde ook nogal voor wat tumult. Gisteren bracht Bob het nieuws naar buiten dat hij een serieus alcoholprobleem heeft. Hij schreef op zijn Instagram-account: „Heel veel dingen gaan goed op dit moment, één ding gaat helemaal mis. Ik heb een serieus alcoholprobleem waarvoor ik me nu ga laten behandelen. Deze verslaving maakt alles kapot en bezorgt mijn omgeving te veel problemen.”



Beelden van vechtpartij Douwe Bob

Inmiddels is ook bekend dat Bob betrokken raakte bij een vechtpartij bij de Albert Heijn in Abcoude. Daarvan gingen beelden rond op de online roddelkanalen. In deze video is te zien dat een beschonken Bob in een aanvaring raakt. Een van de jongens roept tijdens de woordenwisseling: „Ik ben pas zestien.” Op de beelden is verder te zien dat Bob scheldt en uiteindelijk in een worsteling met een betrokkene komt. Omstanders proberen de twee uiteindelijk uit elkaar te houden.

Vandaag reageert Bob opnieuw op die beelden. Hoewel de zanger spijt betuigt en de betrokkenen zijn excuses aanbood, ontkent hij dat deze jongen zestien jaar was. Volgens Bob was deze jongeman in de twintig jaar.



Afkicken van alcoholprobleem

Ook aan tafel bij Shownieuws werd gisteravond het voorval besproken. Bob liet in een reactie aan het programma weten: „Ik ben heel erg geschrokken van mezelf en ga per direct stappen ondernemen om dit nooit meer te laten gebeuren. Mijn oprechte excuses aan de betrokkenen en de rest van Abcoude voor het mooie dorp op deze manier in de media te laten komen.”

Bobs vader Simon Posthumus vocht z’n leven lang tegen drank- en drugsverslaving. Een aantal jaren geleden werd een documentaire over Bob en zijn vader gemaakt. Daarin vertelde Bob dat hij onder meer zijn „eerste jointje en eerste snuifje” met zijn vader deed. „Er zit ook schoonheid in jezelf kapotmaken”, sprak de jonge Bob in die film. De documentairemaker vroeg hem destijds: „Maak jij jezelf kapot?” Waarop Bob antwoordde: „Dat weet ik niet, misschien niet genoeg.”

Vader

Volgens het management van de zanger wil hij open zijn over zijn verslaving. Zij laten aan Shownieuws weten dat Bob vreest dat hij zijn vader achterna gaat. Posthumus is overleden aan Korsakov.

