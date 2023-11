Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel te doen om besluit van VVD om niet te regeren: ‘Slap’ en ‘onbegrijpelijk’, maar begrip van Rutte

Afgelopen vrijdag zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz niet in een kabinet te willen. Dat is ook vandaag nog gretig voer voor discussie. Voormalig VVD-Kamerlid Frans Weisglas noemt de beslissing onbegrijpelijk, terwijl oud-premier Rutte zich achter Yeşilgöz schaart.

Yeşilgöz zei vrijdag niet te willen regeren omdat het verlies van tien zetels te groot is. Wel wil zij een „kabinet van winnaars” eventueel gedogen.

De kiezer heeft volgens haar aangegeven dat het wel „wat minder VVD” mag. „Ik hoor ook uit de partijen: VVD, sla toch een rondje over.” Verder gaat haar partij „de Kamer in”.

De positie komt Yeşilgöz op veel kritiek te staan binnen en buiten haar partij. Partijprominenten en lokale politici lieten zich boos uit op X. Zij kreeg onder meer het verwijt politieke spelletjes te spelen, iets wat de politica zelf ontkende in Nieuwsuur.

Frans Weisglas over positie VVD: ‘Je kunt PVV niet vanaf dag één negeren’

Frans Weisglas, oud-Kamerlid van de VVD, noemt de beslissing vandaag in Spraakmakers onbegrijpelijk. „Ik ben zelf tegenstander van samenwerken met PVV in een coalitie, dat is mijn principiële uitgangspunt. Omdat de PVV opvattingen heeft die haaks staan op de grondwet en de rechtsstaat. Maar we hebben vorige week verkiezingen gehad en 37 zetels is een enorme klapper, die ik ook niet zag aankomen. Dat kun je niet vanaf dag één negeren.”

Hij vindt dat er een eerste gesprek had moeten plaatsvinden. „Waarin de VVD aan tafel ging zitten in het licht van de verkiezingsuitslag. Ik vind dat de VVD samen met Omtzigt had moeten zeggen dat er een inleiding in het regeerakkoord moet komen waarin alle deelnemende partijen zeggen dat alles wat er gebeurt niet in strijd met de rechtsstaat mag zijn. Dat al die opvattingen van de PVV die haaks staan op de rechtsstaat en de grondwet worden afgezworen. En als dat niet zou gebeuren, dán is het het goede moment om weg te lopen.”

Wat Yeşilgöz en de VVD nu doen is ‘slap’, vindt Weisglas. „Vlees noch vis. Je laat het vuile werk in eerste instantie over aan Omtzigt, ik vind dat niet erg correct. Ik heb langzamerhand mijn buik vol van dat strategische. Laten ze gewoon inhoudelijk en politiek aan het werk gaan.”

Jeroen Diepemaat, VVD-wethouder in Enschede, heeft een andere mening in hetzelfde radioprogramma. „Het is inhoudelijk een heel verstandig besluit. We weten al lang hoe de PVV in elkaar zit, dat staat haaks op waar de VVD voor staat. Daar kun je niet zomaar overheen stappen. Inhoudelijk is dit het enige juiste om te doen.”

Mark Rutte steunt Dilan Yeşilgöz in beslissing

Ook oudgediende Rutte staat achter de beslissing van zijn partijgenoot en opvolger als partijleider om niet in een coalitie te stappen met de PVV en eventueel alleen gedoogpartner te worden. Dat heeft hij vandaag gezegd tegen het persbureau Belga toen de vertrekkend premier op bezoek was bij een boekpresentatie van de Belgische premier Alexander De Croo.

„Ik steun haar volledig in haar beslissing”, zei Rutte tegen Belga. „Ze heeft gezegd dat ze geen ministers wil leveren in een kabinet, maar samenwerking is mogelijk.” Het is volgens de premier helemaal niet aan de orde dat ze terug moet komen op haar besluit. „Zij is de leidster van de partij.”

