Thomas van Groningen bij Dit Was Het Nieuws: ‘Kreeg dieetboek thuisgestuurd van kijker’

Politiek verslaggever Thomas van Groningen en Parool-journalist Raounak Khaddari waren gisteren te gast bij Dit Was Het Nieuws, waar ze uiteraard de situatie in Israël bespraken, maar waar Van Groningen ook een paar onthullingen deed. Zo sprak hij over de allereerste keer dat hij op televisie was.

En zoals wel vaker gebeurt bij televisie, ging het destijds (en wel vaker bij Van Groningen) uiteindelijk niet om de inhoud, maar om zijn uiterlijk.

‘Gaat altijd over m’n gewicht’

In Dit Was Het Nieuws moeten gasten en de vaste gezichten – in dit geval was het de beurt aan Raounak Khaddari en Jan Jaap van der Wal – bij een nieuwskop raden wat het nieuws is. ‘Als je steeds hoort wat móét, gaat het tegenstaan’, is de kop die bij het nieuws gematcht moet worden. De twee zijn even in conclaaf over eten en diëten, ze denken dat dat soort nieuws er wel bij past. Van der Wal geeft zelf ook aan dat je „alcohol, kaas, vlees” beter niet eet omdat het „ongezond” is.

Dan draagt Van Groningen een steentje bij: „Ik zal, als enige dikke hier in de studio, er maar iets van zeggen.” De studio barst in het lachen uit en Van Groningen zegt dat ie ‘m al ‘zag aankomen’. „’Oh, let jij op je voeding?’ Altijd als ik iets op televisie doe, hebben mensen het over m’n gewicht. Ik krijg altijd tweetjes, dingetjes…”

Maar het wordt nog erger dan ‘tweetjes en dingetjes’. Zo kreeg Van Groningen, nadat hij voor het eerst op tv was geweest, een dieetboek thuisgestuurd van een kijker. „Dat vond ik echt eng.” Peter Pannekoek: „Heb jij een huisje van snoep of zo? Hoe weten ze dat dát jouw huis is?” De studio barst weer in lachen uit, Van Groningen zelf ook, maar hij zegt dat hij het boek wel gelezen heeft. „Je gaat het niet geloven, óók een kutboek.” Hoe de kijker aan zijn adres was gekomen, vertelde Van Groningen (die onlangs menstruatiepijn ervoer bij Op1) niet.

Thomas van Groningen bij Dit Was Het Nieuws: ‘Ben niet zo’n sporter’

Ondanks dat het nu dus wederom om Van Groningens gewicht ging in plaats van over de inhoud, kwam hij later in de aflevering op het onderwerp terug. Zo erkende hij dat hij „meer zou moeten sporten, maar ik ben niet zo’n sporter. Wandelen vind ik trouwens wel leuk.” De parlementair journalist kwam afgelopen zomer ook ter sprake in het programma Vandaag Inside. Johan Derksen bekritiseerde Van Groningen op zijn uiterlijk.

In de napraatshow zei Wilfred Genee dat hij zich schuldig voelde over de opmerkingen van Derksen. „Ik dacht: als ik het nu probeer te nuanceren, gaat Johan weer zeggen: ‘O, wat maakt het allemaal uit?!’ En dan wordt het nog weer groter”, lichtte Genee toe.

Van Groningen vertelde later in het programma The Friday Move dat hij van SBS-collega Sam Hagens een appje kreeg met verontschuldigingen voor de opmerkingen van Derksen. Hij vertelde ook dat hij wel probeert af te vallen, maar dat dit heel lastig is.

Dit Was Het Nieuws kijk je terug via NPO Start.

