Hét havermelkrecept volgens de Avondshow: geraspte yogamat en gemalen remblokjes van een VanMoof

Is havermelk echt zo elitair als altijd gezegd wordt?, vraagt Arjen Lubach zich af in De Avondshow met Arjen Lubach. Volgens zijn recept in ieder geval wel, want daar gaat heel wat meer in dan alleen water en haver.

Het woord ‘havermelkelite’ staat niet in de Dikke van Dale, maar het is inmiddels zo ingeburgerd dat vrijwel iedereen weet welke looks en levensstijl ermee gepaard gaan. Het drankje waarmee die cultuur gestut wordt is de havermelk, dat koemelk vervangt.

Havermelk frisdrank?

Maar het kabinet ziet havermelk als frisdrank, en wil er vanaf 2024 dezelfde belasting over heffen als bij frisdrank het geval is. Tot grote verbazing van liefhebbers van het drankje. De belasting op havermelk gaat volgend jaar met 196 procent omhoog.

Het is al een duur drankje, maar dat wordt het volgens de plannen staatssecretaris Van Ooijen dus alleen nog maar meer. Maar niet getreurd, geeft hij zijn kijkers mee. Binnen een handomdraai maak je havermelk zelf, laat De Avondshow zien. „Waar denk je dat die vage smaak van nat papier vandaan komt?”, vraagt de kok in de studio zich af. „Hele kleine snippertjes VPRO-gids.”

Yogamat van Carice van Houten

Maar ook geraspte yogamat. „Deze is van Carice van Houten geweest, maar eigenlijk elke linkse miljonair is helemaal prima. Rutger Bregman, het smaakt allemaal hetzelfde.” Dan volgen gemalen remblokjes van een VanMoof-fiets, twee kaartjes voor het Nederlands danstheater, en ‘natuurlijk wat baardharen van de heer Arnon Grunberg’. Om het af te toppen, roept hij nog wat ‘gewaagde standpunten’ in de blender. „Stop oil now! Fuck racism!”, roept hij. „En nu is ie klaar en hoeven we alleen nog maar te mixen.”

Maar waar havermelk haast de mascotte is van de culturele elite, is die taks toch op z’n minst opmerkelijk, stelt Lubach in zijn show. „Ongezoete havermelk waar soms maar anderhalf gram suiker in zit, komt in dezelfde categorie als cola, waar tien gram suiker in zit.” Chocolademelk valt er dan weer niet onder, waar toch acht keer zoveel suiker in zit. „Trouwens, in gewone koemelk zit meer suiker dan in havermelk.”

Een dag eerder oogstte Lubach online veel lof met zijn uitzending over een heel ander onderwerp. De hele uitzending van woensdagavond besteedde hij aan de uitleg over de geschiedenis van Israël en Palestina.

In haar column van vandaag deelt Angela de Jong haar bewondering. Zij roept alle scholen, politici en ‘de rest van Nederland’ vooral de aflevering terug te kijken.

Geen partij of standpunt in Avondshow

„Ik zat klaar voor de dagelijkse portie flauwe grapjes over Goedemorgen Nederland en Caroline van der Plas”, schrijft de televisierecensent. „Maar niks van dat alles. Hij had zijn hele uitzending leeggeruimd voor een glashelder én genuanceerd college over het Israëlisch-Palestijnse conflict, waarbij hij tegen de heersende gewoonte in geen partij koos of standpunt innam. Iets waar ik al weken onbewust behoefte aan had, merkte ik.”

De Jong wil iedereen aansporen de uitzending ook te gaan kijken. „Ik gebruik deze column vandaag om een oproep te doen aan alle leraren van middelbare scholen in Nederland: schrap de eerstvolgende les die je had voorbereid en kijk deze editie van De Avondshow terug. Geloof me, het is broodnodig.”

Je kunt De Avondshow met Arjen Lubach terugkijken via NPO Start.

