Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geschokte reacties op aanval Baudet: ‘Woorden bestrijd je met woorden, nooit met geweld’

De klap met een paraplu op het hoofd van FVD-leider Thierry Baudet gisteravond, heeft geleid tot verontwaardigde en geschokte reacties onder politici. Hij noemde de aanval zelf „gewoon verschrikkelijk”.

Een man sloeg Baudet op het hoofd met een paraplu, toen hij aankwam bij de universiteit in het Belgische Gent. De aanvaller riep leuzen in het Russisch gericht tegen de Russische president Vladimir Poetin.

Over zijn lezing was op voorhand al veel te doen. De universiteit probeerde die tevergeefs tegen te houden, omdat de veiligheid niet zou kunnen worden gewaarborgd. De rechter dacht daar anders over, waarop het universiteitsbestuur zwichtte.

Baudet was uitgenodigd door de conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV. Eerdere lezingen van die vereniging, met onder anderen Filip Dewinter van het uiterst rechtse Vlaams Belang, liepen ook al uit de hand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In Belgium, the leader of the Dutch anti-immigration party (FvD) Thierry Baudet was attacked and beaten on the head by an activist who declared himself anti-fascist. pic.twitter.com/BBgA6sxBSb — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 26, 2023

Thierry Baudet heeft ‘enorme bult’ na aanval met paraplu

Het gaat naar omstandigheden goed met de Forum voor Democratie-leider, die zijn lezing op de universiteit toch heeft kunnen geven. Wel heeft hij „een enorme bult” op zijn hoofd, zegt Baudet in het programma Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Hij vindt het „heel erg naar dat dit gebeurt”. Baudet zegt dat hij werd afgeleid, waarna iemand anders vanaf zijn andere kant met de paraplu op zijn hoofd sloeg. „Het leek op een soort ambush, een soort hinderlaag die ze hadden opgezet.”

Volgens demissionair premier Mark Rutte zijn mensen die politici aanvallen erop uit het vrije woord „grote schade” toe te brengen. „Het is onacceptabel. Je blijft af van politici”, aldus Rutte.

De premier heeft naar eigen zeggen Baudet een bericht gestuurd om hem „alle sterkte” te wensen en hem toegewenst dat het „fysieke leed” meevalt. De FVD-leider heeft daar nog niet op gereageerd.

‘Volstrekt onaanvaardbaar’

Ook andere politici hebben boos en verontwaardigd gereageerd op het nieuws. Zo tweet Frans Timmermans, de voorman van GroenLinks/PvdA: „Volstrekt onaanvaardbaar wat Thierry Baudet vanavond is overkomen. „Geweld mag nooit worden getolereerd. Het vrije woord moet worden beschermd en de dader vervolgd.” De dader is overigens meteen opgepakt.

Timmermans hoopt dat het goed gaat met Baudet. Justitieminister en VVD-leider Dilan Yeşilgöz wenst Baudet sterkte toe. „Woorden bestrijd je met woorden. Nooit met geweld. Absoluut onacceptabel dit.”

Ook NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt noemt het „onacceptabel om geweld te gebruiken”. Geweld is „nóóit het antwoord”, schrijft D66-voorman Rob Jetten. „Van volksvertegenwoordigers blijf je af.”

CDA-leider Henri Bontenbal noemt de aanval „ongehoord. In een democratie is geweld tegen politici nooit acceptabel.” BBB-leider Caroline van der Plas noemt het „verschrikkelijk wat Thierry Baudet hier overkomt”.

PVV-Kamerlid Harm Beertema vindt het „een totale schande” en ook „onbegrijpelijk” dat de aanval kon gebeuren. „Waarom kon de Gentse politie dit niet voorkomen?”

‘Toenemende demonisering van FVD’

Baudets partijgenoot Gideon van Meijeren stelt dat de „laffe aanval” niet is „los te zien van de toenemende demonisering”. „FVD wordt steeds verweten aan te zetten tot haat en geweld, maar de échte haat en het daadwerkelijke geweld komt ook nu weer uit de zogenaamd antifascistische hoek.”

Dader weer vrijgelaten

De man die Baudet op zijn hoofd sloeg met een paraplu, is geboren in 1990 en van Oekraïense komaf. Dat meldt de Gentse politie. De man heeft een vaste verblijfplaats in België. Er is een proces-verbaal opgesteld. Of de man wordt vervolgd, kon de politie nog niet zeggen. Hij is inmiddels wel weer op vrije voeten.

Reacties