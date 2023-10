Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nacht vol ‘non-stop’ bombardementen in Gazastrook

Het midden en het noorden van de Gazastrook zijn afgelopen nacht volgens de Arabisch nieuws- en actualiteitenzender Al Jazeera „non-stop” gebombardeerd door het Israëlische leger. Het gaat vooral om doelen van Hamas, waaronder ondergrondse tunnels, hoofdkwartieren en observatieposten. Maar ook het vluchtelingenkamp Jabalia was opnieuw een doelwit.

Hierbij zijn zeker 26 doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens CNN zijn er onder de gewonden ook veel kinderen.

Dodental in Gazastrook weer omhoog

Het vluchtelingenkamp Jabalia was volgens Al Jazeera voor het oplaaien van het conflict tussen Israël en Hamas het grootste van de acht vluchtelingenkampen in de Gazastrook. Het kamp, dat ten noorden van Gaza-Stad ligt, is zo’n 1,4 vierkante kilometer groot. Eerder dit jaar zaten er volgens cijfers van de VN ongeveer 116.000 vluchtelingen.

Volgens Palestijnse autoriteiten zijn in de afgelopen 24 uur 400 mensen om het leven gekomen. Daarmee is het dodental in de Gazastrook sinds 7 oktober de 4650 gepasseerd.

‘Wie moet ik nu mijn moeder noemen?’

Gisteren werd ook bekend dat een 33-jarige Nederlandse vrouw om het leven is gekomen in de Gazastrook. Het gaat om Islam Omar Alashqar. Samen met haar gezin woonde Al-Ashqar de afgelopen vijf jaar in Nederland. Twee maanden geleden kwamen zij echter naar Gaza om voor een ziek familielid te zorgen. Sinds het oplaaien van het conflict probeerden zij meermaals de Gazastrook te verlaten, maar tevergeefs.

Al-Ashqar zou vlakbij een vluchtelingenkamp op de markt boodschappen aan het doen zijn, toen er een explosie afging. Haar echtgenoot, Khaled Al-Ashqar, een bekende journalist, was ten tijde van de explosie in een ziekenhuis bij andere slachtoffers. Ook hun kinderen bleven ongedeerd: een vriendin van Al-Ashqar vertelde tegen Nieuwsuur dat de moeder haar kinderen kort voor de explosie nog had weggestuurd.

Via Facebook deelt de man van Al-Ashqar meerdere video’s naar aanleiding van het verschrikkelijke nieuws. In een van de video’s is te zien hoe een van de achtergebleven kinderen tevergeefs zijn moeder probeert te bereiken via de telefoon. „Wie moet ik nu mijn moeder noemen?”

