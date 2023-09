Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mannen ervaren menstruatiepijn bij Op1: ‘Ik zweet er helemaal van’

Menstruatie, één van de grootste verschillen tussen mannen en vrouwen. De meeste mannen hebben geen idee waar hun vrouwelijke medemens maandelijks doorheen moet gaan en snappen dan ook niet ‘wat er zo erg is’. Bij Op1 is Emma Lok, directeur van Women Inc., vastberaden om die kloof wat kleiner te maken. Met een soort apparaat en een vest laat ze journalist Thomas van Groningen menstruatiepijn ervaren.

Loks doel is om de aandacht voor menstruatiegerelateerde aandoeningen te vergroten, want vrouwen met klachten moeten gemiddeld zeven tot tien jaar wachten op een diagnose. In de Tweede Kamer ondervonden meerdere mannelijke Kamerleden al hoe menstruatiepijn voelt. Lok hoopt dat zij zo beseffen dat die pijn echt niet niks is. Vorig jaar was er nog de roep om mannen bij dit ‘vrouwendingetje’ te betrekken om zo het taboe te doorbreken.

Hoe voelt menstruatiepijn? Mannen ervaren het bij Op1

Bij Op1 draagt Thomas van Groningen het vest dat de krampen moet nabootsen. Hij begint nog best rustig: „Ik dacht dat het een constante pijn was, maar het komt en het gaat weer.” Midden in zijn zin moet hij zich aan de tafel vastklampen, komt er een ‘auw’ uit en moet hij toch ook wel lachen. „Is dat ook hoe vrouwen dat ervaren?”, vraagt hij aan Lok. „Ja, je kunt het niet plannen, je kunt het niet voorspellen, het wordt meer, het wordt minder. Het duurt soms dagen, dat is heel verschillend per vrouw.”

Als oefening moet Van Groningen ‘solliciteren’ met de pijn. Op1-presentatrice Margje Fikse: „Waarom denk je dat je geschikt bent voor deze baan?” De overige gasten aan tafel moeten lachen, Van Groningen lijkt het toch warm te krijgen. „Weet je wat grappig is, ik dacht vooraf ik ga zitten, zo heel stoer van, ‘staat ie al aan?’, laten zien dat wij mannen wel tegen pijn kunnen. Maar dit is wel echt… Ik zweet er helemaal van.” Het is ook te zien (en te horen) dat hij het zwaar heeft.



Typische vrouwenklachten als menstruatiepijn: Emma Lok wil het mannelijke Kamerleden ook laten meemaken en Kamerlid @NicoDrost zei: laat maar voelen. Ook @TvanGroningen neemt de proef op de som. ''Het is wel echt.. Ik zweet er helemaal van.'' #Op1 #EO pic.twitter.com/pEJsHIWvQs — Op1 (@op1npo) September 12, 2023

Vrouwengezondheid in de partijprogramma’s

Fikse: „Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen zeggen: ‘Nou, beetje onzin dit’. Maar jullie willen serieus iets veranderen. Wat moet er concreet gebeuren?”, richt ze zich tot Lok. „De verkiezingen komen eraan, het is een heel belangrijke tijd”, vertelt ze. „Er moet een nationale strategie vrouwengezondheid komen en de verschillende partijen moeten die opnemen in hun partijprogramma, zodat het ook straks in het nieuwe regeerakkoord staat.” Ondertussen zien we Van Groningen op de achtergrond, met het vest nog steeds aan, flink puffen tegen de pijn.

Volgens Lok is er een enorme ‘kennisachterstand’ en is het belangrijk dat we investeren in onderzoek. Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Nico Drost zegt dat zijn standpunt wel enigszins gewijzigd is na het voelen van de pijn. „Het staat op het netvlies opeens. Als je je erin verdiept, zie je dat vrouwen en mannen niet gelijk worden behandeld in de medische wereld.” Als vrouwengezondheid niet genoeg naar voren komt in het partijprogramma van de CU, gaat hij zich ertegenaan bemoeien, zegt hij.

Van Groningen grijpt de tafel ondertussen flink vast en knijpt zijn ogen dicht. Hij klemt zichtbaar de kaken op elkaar, maar geeft niet op. Lok beklemtoont nog dat ze niemand tegenkomt die tegen dit idee is, maar dat het een kwestie is van prioriteit. „Ik hoop dat het door deze actie meer prioriteit krijgt bij de politiek en ook echt in de programma’s komt.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

