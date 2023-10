Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oxfam Novib-directeur in Khalid & Sophie over collega’s in Gaza: ‘Denk dat dit het laatste gesprek was’

Oxfam-Novib-directeur Michiel Servaes vreest voor het leven van zijn collega’s in Gaza. Dat zei hij in de uitzending van Khalid & Sophie gisteravond. Het telefoongesprek dat hij gisteren met ze voerde de laatste was, zou weleens het laatste kunnen zijn, zegt hij. „De hoop is weg.”

De gruwelijke beelden uit het conflictgebied in Israël en Gaza overspoelen internationale en nationale media. Het dodental aan beide zijden loopt hard op, honderdduizenden Gazanen zijn op drift. Nu de Gazastrook hermetisch is afgesloten van voedsel, water en elektriciteit, ziet Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes een onwerkbare en onleefbare situatie voor zijn collega’s ontstaan.

Servaes deelt zijn zorgen bij Khalid & Sophie

Servaes schoof aan nadat bekend werd dat negen medewerkers van de Verenigde Naties zijn omgekomen bij Israëlische bombardementen in Gaza. Ook over de collega’s van zijn eigen organisatie maakt hij zich grote zorgen.

Zo vertelt hij in Khalid & Sophie dat het steeds moeilijker wordt om telefonisch contact met hen te krijgen, omdat ze voortdurend in beweging zijn, op de vlucht voor bombardementen. „Vanmiddag konden we gelukkig met een groep verbinding maken. Dat was één van de moeilijkste gesprekken die ik ooit gevoerd heb.”

„De hoop verdwijnt”, zegt Servaes. „De hoop voor de hele groep mensen daar, nu de elektriciteit is afgesloten. Ik denk dat dit het laatste gesprek was dat we hebben kunnen voeren. Hun apparaten zijn straks leeg. Het eten raakt op.”

Wachten op bombardementen

Volgens hem is vooral het gebrek aan uitzicht dat zorgt voor grote hopeloosheid, vertelt hij in Khalid & Sophie. „Het ergste vond ik wat een collega vertelde, een jonge vrouw. Zij vertelde dat ze een uur daarvoor een bericht had gekregen waarop stond: ‘Je gebouw wordt binnen een uur gebombardeerd.’ Ze zat daar met haar familie, waren al drie keer verplaatst van gebouw. Ze vertelde: ‘We gaan het niet meer doen. We blijven zitten’.”

„Zegt zij dan echt: ‘Ik weet dat er wellicht bommen aankomen, maar ik ga gewoon niet meer weg hier. Dan moet dit maar mijn einde zijn’?”, vraagt Khalid ter verduidelijking. „Dat zegt zij, ja”, bevestigt Servaes.

‘Verlaten door de wereld’

Het raakt Servaes diep. „Het zijn mensen waar ik verantwoordelijk voor ben, waar ik nog maar een paar maanden geleden bij op bezoek was. Ze waren zo blij dat we er waren, ze willen gezien worden. Ze voelen zich meer dan vijftien jaar vergeten door de wereld. Maar ze voelen zich nu verlaten door de wereld.”

