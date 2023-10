Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Humberto zet gast uit studio: ‘Ga gewoon weg’

De uitzending van Humberto gisteravond werd verstoord door een van de gasten uit het publiek. Hoewel Humberto Tan om een applaus voor de actie vroeg, was duidelijk dat die niet in goede aarde viel. Humberto handelde resoluut. Binnen een paar seconden zette hij de jongen naar buiten.

Wat duidelijk is na gisteravond: Humberto heeft weinig op met mensen die ongevraagd hun zegje komen doen in zijn studio. De grap of het statement van de toeschouwer viel niet in goede aarde en hem werd ook gelijk de deur gewezen.

Opmerkelijk voorval in Humberto

Het was eigenlijk een avond zoals alle andere talkshow-avonden. Het dagelijkse nieuws werd besproken, voor de kijker loopt het allemaal volgens plan. Maar tegen het einde van de show gebeurt er toch iets onverwachts.

Als Chantal Jansen en Lykele Muus vertellen over hun nieuwe komische drama-serie Eén grote familie, die aanstaande zaterdag voor het eerst op tv te zien is. Dan staat een gast, die tijdens de uitzending achter de presentator in het publiek zit, plotseling naast hem.

Eigenhandig naar buiten gezet

Een vage woordenwisseling volgt: „Ik wil kip”, zegt hij. „KFC, geef mij een kans. Humberto, alsjeblieft.” Geslaagd vindt Humberto het niet. „Alsjeblieft. Al die studenten. Ga gewoon weg.” Dan staat Humberto op van zijn stoel en werkt de jongen eigenhandig naar buiten. „Hup, dag.”

Zo dreigend als het vorig jaar tijdens de HLF8-uitzending was, was het gisteravond niet. Toen bleek de man die eerder met een fakkel bij de woning van Sigrid Kaag stond, met een megafoon de uitzending te verstoren.

‘Flauw’

De tafelgasten van Humberto moeten er vooral om lachen, Humberto vindt het een mislukte grap. „Zo flauw, we gaan naar Humberto en dan gaan we verzinnen: ‘Ik wil kip’. Zo leuk”, zegt hij sarcastisch. Voor de jongen heeft hij maar één woord: „Sukkel.”

Maar de tafelgasten zijn ook een tikkeltje verbaasd. Waar gaat dit over, vragen ze zich af. „Waarom een kip? Is het een wedstrijd? Een weddenschap?”, vraagt Danny Vera zich af. Humberto geeft aan ook geen idee te hebben waar het precies op slaat: „Geen idee. De enige die over kip mag praten is Jan Dino.”

Via Videoland kijk je de aflevering van gisteravond terug.

