Johan Derksen ‘tevreden’ over zijn Israël/Hamas-teksten, op één punt na

Johan Derksen kijkt tevreden terug op zijn teksten over Israël en Hamas, maandagavond uitgesproken in talkshow Vandaag Inside. Toch krabbelde hij op één punt terug.

„De Joden hebben er zelf een beetje om gevraagd hè.” Het was een korte zin en mening van Johan Derksen in Vandaag Inside. Maar de paar woorden over de oorlog Israël/Hamas vielen bij velen meer dan slecht, tot in politiek Den Haag aan toe.

„Mensen worden neergeschoten, vrouwen worden verkracht, kinderen ontvoerd”, zei Mirjam Bikker van de ChristenUnie bijvoorbeeld. „Sorry, maar daar passen dit soort woorden echt helemaal niet bij en ik neem daar de grootst mogelijke afstand van.” D66-Kamerlid Alexander Hammelburg vindt dat Johan Derksen zijn excuses moet aanbieden.

Johan Derksen staat achter zijn verhaal

Excuses kwamen er gisteravond in Vandaag Inside niet, een terugblik met een nogal belangrijke nuace wel. „Hoe kijk jij erop terug Johan, op gisteravond?”, trapte Wilfred Genee de uitzending meteen maar af.

Johan Derksen, die sociale media steevast aan zich voorbij laat gaan, had de storm over zijn woorden natuurlijk wel meegekregen: „Nou, ik ben heel tevreden over mijn teksten.” Genee: „Tevreden? Hoe bedoel je dat precies dan?” Derksen: „Dat ik er volledig achter sta, maar ik hoorde dat mensen op sociale media er nogal een probleem van maken.”

Terugkomen op het woord Joden

„De politiek ook”, geeft de presentator mee. Johan Derksen haalt zijn schouders op: „Tja, nou ja… dat interesseert me niet. Kijk, ik heb één reactie gehad…” Daarmee komt de nestor van de show op een bericht van Herman Loonstein van Loonstein Advocaten.

Johan Derksen: „Die zei: je mag best kritiek hebben op de Israëlische regering of de staat Israël. Maar jij zei ‘de Joden hebben er een beetje om gevraagd; en dan spelen wij in Amsterdam plotseling ook een rol. Dat vinden we vervelend’. Nou, daar had hij een punt, maar inhoudelijk verandert er niets.”

Ook in het ‘vooraf-praatje’ van Vandaag Inside ging het over het veelbesproken onderwerp.



‘Mensen horen blijkbaar wat ze graag willen horen…’#vandaaginside pic.twitter.com/4KETMBZngh — Vandaag Inside (@vandaaginside) October 10, 2023

Johan Derksen erkent fout

Wilfred Genee ter verduidelijking: „Dus je probeert te zeggen ‘de Israëliërs hebben er wel een beetje…'” Johan Derksen: „Ik had kritiek op de Israëlische regering en ik heb dat benoemd als Joden. Dan ben je heel erg generaliserend.”

Genee: „Dat geweld verafschuw je op alle mogelijke manieren toch?” Derksen weer: „Die slachtpartij is weerzinwekkend. Dat doet alleen een terroristische organisatie. Hamas is iets totaal anders dan het volk de Palestijnen. Alleen hebben die de pech dat Hamas zich daar laf verschuilt tussen die bevolking. De bevolking die door Israël in lengte van jaren op een mensontererende manier daar opgesloten is. Die kunnen geen kant op. Er is armoede, geen medische begeleiding. Er is geen eten, geen drinken, geen energie. Ik vind dat als Israël boos is op Hamas, die mogen ze van mij allemaal uitroeien… Maar nu gaan ze bombardementen uitvoeren en dat kost heel veel onschuldige levens van leden die daar wonen. De mensen vluchten, maar kunnen nergens heen.”

Tegengas

De situatie in Gaza, waar de benoemde Palestijnen wonen, wordt qua voedsel snel hopeloos, zo bleek vanmorgen uit berichten.

Kreeg Johan Derksen in Vandaag Inside zelf dan geen tegengas? Zeker wel, de reacties van René van der Gijp, advocaat Job Knoester en Pieter Cobelens, voormalig Directeur Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, kun je in de hele aflevering bekijken.

