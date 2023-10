Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VI-kijkers verdeeld over standpunt Johan Derksen Israël/Gazastrook: ‘Nederland kiest blind kant Israël’

Johan Derksen nam gisteravond in Vandaag Inside geen blad voor de mond over de situatie in Israël en de Gazastrook. Volgens hem lijden de Palestijnen net zo hard onder de situatie als Israël en vindt hij het gek dat Nederland blind achter de „Joden” gaat staan. Maar zijn pleidooi zorgde nogal voor wat reacties van kijkers.

„Ik vind dat we slaafs achter de Joodse gemeenschap aanlopen. Terwijl er in Nederland ook een hele grote Palestijnse gemeenschap is.” Volgens hem gaat het er in de Gazastrook net zo gruwelijk aan toe. „Ik vind dat Nederland wat ‘popie jopie’ er achteraan holt, met Joodse vlaggen halfstok.” Derksen vindt het erg wat zich momenteel in Israël en de Gazastrook afspeelt. „Maar we moeten ook niet vergeten dat de Joden er ook wel een beetje om gevraagd hebben. Die Palestijnen zijn echt als honden behandeld.”

Aanslagen Hamas in Israël

Inmiddels is de hele wereld opgeschud door de situatie in Israël en de terroristische daden van Hamas. Ook bij Vandaag Inside wordt de kwestie natuurlijk besproken. VI-gast en geopolitiek expert Arend Jan Boekestijn legt bij aanvang van programma uit dat „de wereld in de fik staat”.

Boekestijn sluit zich aan bij de woorden van Derksen. Volgens hem hebben we in Nederland een soort ‘Pavlov-reactie’, waarbij we alles wat Israël doet, goed vinden. „Daar zijn ook nog wel wat vraagtekens bij te plaatsen.” Hoewel hij uitlegt dat de daden van Hamas niet te rechtvaardigen zijn, stelt hij zich ook kritisch op tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de aanpak van Israël in deze kwestie.

Johan Derksen in de bres voor Palestijnen

Derksen benadrukt nogmaals dat hij zich stoort aan de reactie van veel Nederlanders. „Die voor de bühne meteen blind de kant van Israël kiezen.” Het VI-gezicht vindt de „beestachtige slachtpartij” van Hamas terrorisme. „Dat keurt iedereen af. Maar je moet wel even verder denken. Hoe dat tot stand gekomen is? Dat heeft Israël toch echt zelf op z’n geweten.”

Derksen legt uit dat Israël 2,3 miljoen mensen in Palestina heeft opgesloten. „De gemiddelde leeftijd is daar 18 jaar. Die hebben van hun ouders alleen ellende gezien. Angst dat er bommen vallen. Die zijn opstandig geworden, getraumatiseerd. Wat doen die kinderen? Die worden ouder en gaan acties voeren voor Hamas.” Volgens Derksen laat Israël de gewone burgerbevolking in de Gazastrook bloeden voor een terroristische organisatie, die toevallig daar z’n basis heeft.

Kijkers Vandaag Inside verdeeld over Derksen

Israël sluit na de acties van Hamas onder meer de elektriciteit-, voedsel- en medicijntoevoer richting het Gazagebied af. Humanitaire hulp waarvan veel Palestijnen afhankelijk zijn. En dat noemt Derksen eveneens een terroristische actie. „Ze straffen de verkeerde mensen. De gewone man wordt weer gestraft.”

De VI-kijkers zijn verdeeld over de uitspraken van Derksen. Sommigen vallen over het feit dat Derksen „Joden” noemt als mede-agressor in dit conflict. Daartegenover waarderen andere kijkers ook het feit dat Derksen opstaat voor de Palestijnse gemeenschap.



Johan Derksen Dames en heren!

Het kan verkeren. pic.twitter.com/9kjnt4yMd1 — Dyab Abou Jahjah (@Aboujahjah) October 9, 2023



Amusant om te zien dat de bubbel die het vaak hartstochtelijk eens is met Johan Derksen, hem nu affakkelt en verguist vanwege zijn voortreffelijke analyse over het lot van de Palestijnen.#vandaaginside — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) October 9, 2023



#vandaaginside Johan Derksen slaat de spijker op de kop .

In het Israël Palestina conflict.

Zoals altijd spot on 👌👌👌 pic.twitter.com/Yibb1BVt8V — mirjam (@mirjammeij) October 9, 2023



Nou is Derksen nooit echt een baken van moraliteit geweest, maar menen dat verkrachting, verminking en onthoofding dingen zijn waar je het (ook nog eens collectief) ‘zelf naar kunt maken’ is wel echt een nieuw dieptepunt. pic.twitter.com/jJFVV8Mi9t — Rosalie van der Broeck (@RosalieBroeck) October 9, 2023



‘De joden hebben er een beetje om gevraagd,’ aldus Derksen in @vandaaginside . Ik ben zo’n jood, en ik wil weten wat ik gevraagd heb: de massale verkrachtingen, de onthoofdingen, de kidnappings, het uitmoorden van hele straten? Wat hebben de joden gevraagd toen ze in hun dorpen… — Leon de Winter (@leondewinter) October 10, 2023



Zeer oneens met #Derksen. “De joden” hebben het er niet naar gemaakt. “De extreem rechtse regering” wel (zie: meerdere waarschuwingen over gevolgen van kolonisatie) Net zoals “de Palestijnen” niet 250 feestvierende jonge mensen af hebben geslacht maar “Hamas” wel.#vandaaginside pic.twitter.com/ecjPhfCEnR — Sam (@Sam_Wenmakers) October 9, 2023



In de intro van #vandaaginside neemt Johan Derksen een totaal verwerpelijk standpunt in: “Israël heeft er ook wel een beetje om gevraagd”. Na alle moorden, de massamoord, de verkrachtingen, de ontvoeringen, baby’s, kinderen, ouderen. Schandalig. Deze man heeft afgedaan. pic.twitter.com/DmP2GxxPMx — Toon Sesink 🇮🇱 (@Toon_Sesink) October 9, 2023

