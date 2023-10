Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Talpa verzocht samenwerking met Johan Derksen te stoppen vanwege Israël-uitspraak: ‘Of praat alleen over sport’

Ronny Naftaniel, oud-directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), heeft Talpa vandaag verzocht de samenwerking met Johan Derksen te verbreken „of hem uitsluitend aan het woord te laten over sport”.

Dat laat Naftaniel weten aan persbureau ANP. Verder verzoekt hij Talpa in de mail, die hij adresseert aan televisiedirecteur Frans Klein, afstand te doen van de uitspraken van Derksen.

Opmerking van Johan Derksen

De schrijver is niet blij met de opmerking van de presentator in de SBS6-talkshow Vandaag Inside na de aanval van Hamas op Israël.

„Ik vind dat we slaafs achter de Joodse gemeenschap aanlopen terwijl er in Nederland ook een hele grote Palestijnse gemeenschap is”, zei Derksen eerder deze week in de talkshow. „Natuurlijk is het erg, maar we moeten ook niet vergeten dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben, want die Palestijnen zijn echt als honden behandeld.”

‘Terugnemen niet voldoende’

In de uitzending van gisteravond gaf Derksen aan dat hij beter „Israëlische regering” had kunnen zeggen in plaats van „Joden”, wat volgens hem generaliserend is. Verder staat Derksen „volledig” achter wat hij heeft gezegd.

Daarover zegt Naftaniel in zijn mail: „Ik vind dit ‘terugnemen’ onvoldoende.” Volgens de oud-directeur zijn „opmerkingen dat de Joden schuldig zijn aan hun eigen ellende diep ingesleten” in „het antisemitisch gedachtegoed”.

Uitsluitend praten over sport in Vandaag Inside

Hij verzoekt Klein „de deelname van Derksen aan de Talpa-programma’s te beëindigen, of hem uitsluitend aan het woord te laten over sport, waar hij wel verstand van schijnt te hebben”. „Ook verzoek ik Talpa uitdrukkelijk afstand te nemen van de uitingen van Johan Derksen”, aldus Naftaniel.

Ook Nederlands Palestina Komitee-voorzitter Robert Soeterik laat weten het woord ‘Joden’ „volstrekt onaanvaardbaar” te vinden. Hiermee gooit Derksen „Joden en zionistische Joden op één hoop”, zegt hij.

‘Context ontbreekt’

Er zijn namelijk ook Joden die het idee van een Joodse staat in Palestina afwijzen, zegt Soeterik. Wel ontbreekt context, schreef het Nederlands Palestina Komitee eerder. De voorzitter noemt de aanval van Hamas „de uiterste consequentie van onderdrukking en bezetting”.

Politieke wegen om verandering te brengen in de situatie van bezetting en onderdrukking zijn afgesloten, stelt hij. Om die reden ontzegt het Nederlands Palestina Komitee de Palestijnen niet het recht „om zich ook gewapenderhand te verzetten”.

Talpa was vandaag vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar, wat er dus met Derksen ‘gedaan wordt’ is niet bekend.

