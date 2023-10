Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers gruwelen van karaoke in Lang Leve De Liefde: ‘Neeeee, geen karaoke!’

De kijkers van Lang Leve De Liefde (LLDL) kunnen het niet meer aan. Weer een potje karaoke in de aflevering van gisteravond. En de zangkwaliteiten van het duo waren niet voor iedereen overtuigend, al klonk er een klein beetje applaus.

Vanaf de zijlijn is het makkelijk praten. Want wat doe je in vredesnaam 24 uur lang in een huis met iemand die je niet kent en waarvan het nog maar de vraag is of het matcht. De één zet het in Lang Leve De Liefde op een dansen en de ander haalt zijn clowns-tenue uit de kast.

Karaokeset zorgt voor afschuw bij LLDL-kijkers

Regelmatig wordt ook de karaokeset van stal gehaald. Gezellig voor de deelnemers, maar LLDL-kijkers genieten er iets minder van. Zij willen maar één ding, zo blijkt op X: dat de amateuroptredens zo gauw mogelijk ophouden.

Zo ook gisteravond, toen Annemarie en Frankie de microfoons tevoorschijn haalden om Shallow van Lady Gaga te zingen. Annemarie had het al helemaal uitgedacht: „Jij bent Bradley”, zei ze tegen haar date. Hoewel Frankie nog stamelde het nummer niet goed te kennen, maakte dat voor Annemarie niet uit.

Wegzappen

Toen de microfoons in beeld kwamen, was het voor een kijker reden genoeg om meteen weg te zappen bij LLDL. „Shit, karaoke-tijd. Tot morgen”, zegt iemand.

Bij de kijkers die wel bleven hangen, bleek de conclusie niet veel gunstiger voor Annemarie en Frankie. De titel van Beste Zangers krijgen ze in ieder geval niet, als het aan de kijkers ligt. Het duet werd met de grond gelijk gemaakt.

„Ik draai mijn stoel (van de tv af) in deze The Voice-aflevering”, zegt een kijker op X over het optreden in LLDL. „Lady Gaga in disguise”, zegt iemand anders. „Godsamme scheur in de tv”, reageert een andere kijker. Toch was er ook support: „Ik heb ze slechter horen zingen”, zei een van de kijkers.



Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee shut the fuck up!#langlevedeliefde — ♡ Jeanine ♡ (@vdenh) October 11, 2023



Maar of de kijkers er nu van genieten of niet, belangrijker is of de vonk overspringt tussen het zingende koppel. En wie weet zorgt een potje zingen daarvoor.

Je kunt Lang Leve de Liefde terugkijken via KIJK.

