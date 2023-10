Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers smullen van meesterzet Eva Simons in Expeditie Robinson: ‘Zoete wraak’

In de nieuwste aflevering van Expeditie Robinson worden de teams door elkaar gehusseld, waardoor ‘buitenbeentje’ Eva Simons in een nieuw team komt. Ook daar valt ze buiten de groep, maar haar teamgenoten komen er snel achter dat ze de zangeres er niet zomaar uit kunnen stemmen.

Vorige week was te zien dat influencer (en ex van Lil Kleine) Jaimie Vaes het voor Simons opnam. Het boterde sinds de eerste aflevering niet helemaal tussen de zangeres en de rest. Haar status als buitenbeentje in Kamp Zuid begon Simons zwaar te vallen, waarna Vaes de anderen besloot toe te spreken.

Nieuwe teams in Expeditie Robinson

Gisteren blijkt dat die speech voor niets is geweest. De kampleden krijgen een brief met de mededeling dat de meest evenwichtige mensen gekozen moeten worden. De uitverkorenen zijn model Chelsey Weimar in Kamp Noord en voormalig roeister Ilse Paulis in Kamp Zuid. „De kampen zijn uit balans. Dat gaan we herstellen”, kondigt Kluijver aan.

Aan Weimar en Paulis de taak om harde keuzes te maken. Als Kluijver Paulis vraagt om iemand uit haar team te kiezen die ze liever in het andere kamp ziet, valt haar keuze op Simons. Die belandt hierdoor in Kamp Noord. Pijnlijk, maar de zangeres is blij. „Voelt als een opluchting”, reageert ze.

Met Simons in de gelederen weet Kamp Noord alweer niet te winnen, en ook in dit team is de zangeres niet populair. Andere kampleden winden er geen doekjes om dat ze Simons eruit willen stemmen bij de eilandraad. „Liever vandaag dan morgen nog”, zegt Maxim Froger tegen Floris Göbel.

Eva Simons zorgt voor twist bij eilandraad

Nadat de stemmen tijdens de eilandraad zijn opgeschreven, vraagt presentator Art Rooijakkers of er iemand is die een immuniteitsmunt wil inzetten. „Ja, dat wil ik”, zegt Simons. De shock is overduidelijk op de gezichten van de andere leden af te lezen.

„Deze munt betekent dat alle stemmen die op jou zijn uitgebracht komen te vervallen. Jij bent sowieso veilig”, verduidelijkt Rooijakkers. Bij het onthullen van de stemmen blijkt dat bijna iedereen op haar had gestemd. Alleen Vaes heeft op Göbel gestemd. Simons zelf hoopte Weimar eruit te bonjouren. „Het staat één-één. Dat betekent dat jullie hier en nu op de eilandraad gaan duelleren”, zegt Nicolette. Weimar delft in een bloedstollend duel het onderspit en moet dus – ongetwijfeld tot haar eigen verbazing. – vertrekken naar het Afvallerseiland.

Genietende kijkers

Kijkers smullen van de twist. „Ik ben zo trots op Eva Simons. Ze heeft het heel erg zwaar in Expeditie Robinson, maar ze geeft niet op. Groot respect voor deze stoere vrouw”, schrijft een kijker. Een ander: „Zelfs onkruid vergaat nog sneller dan Eva.”



Eva's wraak is zoet. Heel goed gespeeld 👏🏻 #expeditierobinson — Ronald (@ronaldk_1981) October 1, 2023



Woehahaha die gezichten als Eva haar immuniteirsmunt inzet, heeeerlijk!! #ExpeditieRobinson — Claudia (@_cloudy_a) October 1, 2023



HAHAHAHA die gezichten😂 ik zeg niks voor diegene die nog moeten kijken. Als je ziet dan begrijp je het. Hahahaha EVA is echt gevaarlijk mag haar wel! Dit is een spannende aflevering. En Jaimie Vaes top vrouw! #ExpeditieRobinson #shownieuws #rtlboulevard #sbs6 #nlziet #videoland — MijnnMening (@MijnnMening) October 1, 2023



We zijn allemaal getuige van de sterke geest van Eva Simons op Expeditie Robinson. Laten we haar blijven aanmoedigen en inspireren 💘 Maxim Froger 🤮#ExpeditieRobinson #Robinson #Expeditie #EvaSimons #Eva #Simons @evasimons — Robin Draastens (@RobinDraastens) October 1, 2023

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via Videoland.

