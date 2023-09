Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Expeditie Robinson trapt af met keiharde exits: ‘Pijnlijk als je niet wordt geaccepteerd om wie je bent’

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson stond in het teken van een duivels dilemma: ieder kamp moest één kandidaat verbannen. Deze pijnlijke twist zorgde voor tranen en ongeloof.

Twintig expeditieleden reisden af naar Maleisië voor de 25ste editie van Expeditie Robinson. Dat zijn influencer Jamie Vaes, journalist Frits Wester, model Chelsey Weimar, presentatrice Iris Enthoven, acteur Hassan Slaby, actrice Roosmarijn Wind, acteur Guido Spek, zangeres Eva Simons, zanger Maxim Froger, dierenexpert Floris Göbel, voormalig model Irene van de Laar, auteur Roberta Pagnier, presentatrice Krista Arriëns, acteur Willem Voogd, lifestylecoach Radmilo Soda, presentatrice Iris van Lunenburg, roeister Ilse Paulis, verslaggever Mark Baanders, acteur Armand Rosbak en stand-upcomedian Jochen Otten.

Eerste aflevering Expeditie Robinson

Als presentatoren Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers aanmeren bij de kampen, zien sommige deelnemers de bui al hangen. „We hadden hem nu echt niet verwacht en hij komt vast niet met een mandje fruit”, grapt Arriëns.

Kluijver en Rooijakkers komen post brengen, een brief en een koker. In de brief krijgen de teams de opdracht om twee namen aan te wijzen die een belangrijke beslissing moeten nemen. Alleen zij mogen de koker openen. Bij Kamp Noord worden Chelsey Weimar en Frits Wester aangewezen, Kamp Zuid kiest voor Willem Voogd en Krista Arriëns.

De uitverkoren kandidaten krijgen te horen dat het eiland te klein is voor de expeditieleden en er eentje per team weg moet. Dat moeten ze binnen tien minuten beslissen. „Dat is echt niet te doen”, verzucht Arriëns. „Dit wil ik helemaal niet.” Ook Weimar vindt het moeilijk. „Dat is fucked up. Op basis waarvan ga je dat dan doen? Hoe je het ook wendt of keert, het is gewoon kut.”

Weimar en Wester bespreken vluchtig het dilemma. Aan wie hebben ze het minst? Daar komen Van de Laar en Simons uit. Ook Voogd en Arriëns pakken het strategisch aan. Zij twijfelen tussen Van Lunenburg en Slaby. Beide kampen maken hun uiteindelijke beslissing op een soortgelijke wijze: door het aanwijzen van een hand met of zonder touwtje (Kamp Noord) of kop/munt (Kamp Zuid).

‘Ik ben in shock’

Dan volgt het pijnlijkste gedeelte: de beslissing bekendmaken. „Diegene die weg moet is… Eva”, deelt Weimar mee aan de groep. „Ik vind het echt heel kut.” Simons is er behoorlijk van slag van. „Ze kiezen mij en ik ben in shock”, vertelt ze tegen de camera.’s. „Chelsea zei: ‘Het was heel willekeurig.’ Nee, dat geloof ik niet.”

In gesprek met Wind laat ze haar tranen de vrije loop. Ze vertelt dat ze eerder een gesprek had over waar ze het bangst voor was. „Dat ik buiten de groep wordt gesloten.”

Simons heeft het gevoel dat dit nu toch is gebeurd. „Ik ben altijd een soort buitenbeentje. Op school ook al. Je denkt dat je meedoet aan een programma waar iedereen dezelfde interesses heeft. En dan merk je gewoon dat het dan toch niet klikt. Dan kan ik het dus eigenlijk alleen maar goed doen in zo’n groep als ik niet mezelf ben. Maar dat kan ik niet. Ik moet gewoon mezelf kunnen zijn. Dat is natuurlijk pijnlijk, als je niet wordt geaccepteerd om wie je bent. Ze kunnen wel zeggen dat ze het jammer vinden, boe wat zielig. I don’t buy it.”

Iris van Lunenburg vertrekt bij Kamp Zuid

In Kamp Zuid roepen Voogd en Arriëns de groep bij elkaar. „Het is niet best”, waarschuwt Arriëns. Als Voogd vertelt wat er aan de hand is, levert dat veel verschrikte gezichten op. „Sorry Iris”, zegt Arriëns. „Waar slaat dit op?”, klinkt er vanuit de groep. Van Lunenburg: „Ja, ik heb goed mijn best gedaan, toch?” Met waterige ogen neemt ze afscheid van haar kampgenoten. „Die afspraken zijn ook niets waard, dat is wel duidelijk”, verwijzend naar het feit dat de vrouwen onderling de afspraak hadden om niet meteen een vrouw weg te sturen.

Voor de camera’s doet ze haar verhaal. „Ik vind het gewoon echt heel erg. Ik heb niet eens één nacht op het eiland geslapen en dan ben ik gewoon de eerste die eruit gaat bij Expeditie Robinson. Gewoon echt oneerlijk, want ik heb mijn beste beentje voor gezet en gewoon geleverd naar mijn idee. Een beetje stank voor dank. Boos is niet het woord, maar ik was wel echt teleurgesteld.” Vaes leeft mee met Van Lunenburg. „Ik snap heel goed dat ze het persoonlijk opneemt, want zo zou ik me in dezelfde situatie ook voelen. Het is een keuze gebaseerd op niks. Echt Russische roulette.”

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via RTL.

