Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jada Borsato staat achter vader Marco Borsato: ‘Het is lastig, maar we gaan dit rocken’

Jada Borsato heeft zich voor het eerst uitgelaten over de vervolging van haar vader Marco Borsato. De 20-jarige zangeres en actrice blijft haar vader steunen.

Dat vertelt ze aan Shownieuws.

Jada Borsato steunt vader

„Tuurlijk is het lastig, maar we gaan dit gewoon met zijn allen doen. We staan met z’n allen achter mijn vader”, zegt Jada Borsato tegen het programma. „We gaan dit rocken. We wisten van tevoren dat het een pittige tijd zou worden. Het is voor iedereen hoe dan ook lastig, maar we blijven positief. Meer wil ik er niet over zeggen.”

Haar moeder Leontine Ruiters zei eerder al dat ze gelooft in de onschuld van haar ex-man. Dit geldt ook voor hun drie kinderen, gaf ze destijds aan.

Openbaar Ministerie vervolgt Marco Borsato

Eind vorige maand werd bekend dat het Openbaar Ministerie Borsato gaat vervolgen voor ontucht. Een toen 22-jarige vrouw deed daarvan in december 2021 aangifte van. Zij beweert dat zij op minderjarige leeftijd is betast door de nu 56-jarige hitzanger. Ze deed aangifte wegens „onzedelijke handelingen”.

De aangifte tegen Borsato volgde op berichten over grensoverschrijdend gedrag van de zanger, die toen al enkele maanden de ronde deden op onlineroddelkanalen. Kort voor de aangifte liet de zanger via zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops weten het Openbaar Ministerie te hebben verzocht een onderzoek in te stellen naar de oorsprong van deze roddels. Ook ontkende hij de insinuaties. De aangifte van de 22-jarige vrouw noemde hij later „duidelijk een reactie op het door mij aangevraagde onderzoek”. De zanger zei de uitkomst „met vertrouwen” tegemoet te zien. Niet veel later deed hij een tegenaangifte tegen de vrouw en haar moeder wegens een valse aangifte, smaad en laster. In deze zaak is nog geen vervolgbeslissing genomen.

De zaak rond het zedendelict staat los van het onderzoek dat het OM eerder deed naar aanleiding van de misstanden rond het programma The Voice of Holland. Na een uitzending van het onlineprogramma BOOS kwamen er begin 2022 bij de politie vijf aangiftes binnen van mogelijk strafbare zedenfeiten en twintig meldingen van mogelijk ongepast en seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd door medewerkers van het programma. Ook Borsato werd daarin meegenomen. In maart van dit jaar maakte het OM bekend dat het onderzoek naar wangedrag van Borsato rondom The Voice of Holland werd geseponeerd. Rapper Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen worden wel vervolgd.

Reacties