Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jaimie Vaes neemt het op voor ‘zwart schaap’ Eva Simons in Expeditie Robinson: ‘Echte klasse’

Kamp Zuid wint in Expeditie Robinson aan de lopende band, maar binnen het team rommelt het. Zangeres Eva Simons valt buiten de groep en dat valt haar zwaar. Influencer Jaimie Vaes nam het gisteravond voor haar op en oogst daar veel lof mee.

Al sinds de eerste aflevering botert het niet helemaal tussen Simons en de rest van de groep.

Eva Simons in Expeditie Robinson

In de laatste aflevering moet Simons tijdens een van de proeven gedwongen aan de zijlijn toekijken. „Dit is gewoon zo’n rotsituatie. Het voelde echt als een klap. Eerst dacht ik: ach, dat is niet erg. Maar doet het me gewoon wel heel veel. Het is gewoon weer de zoveelste klap in mijn gezicht van dit team.”

Ze doet bij Vaes haar beklag over cabaretier Jochen Otten, die na de gewonnen proef een opmerking maakte die haar hard raakte. „Weet je wat Jochen tegen mij zei? Hij zei letterlijk: ’Wat fijn dat je nog niet naar huis hoeft, hè?’ Fuck you man, gast, alfabro.”

Otten steekt voor de camera’s de hand in eigen boezem. „Ik maak een hele domme fout na die proef. Ik voel me blij, ben euforisch. Geweldig dat we hebben gewonnen. En ik zeg tegen haar: ‘Fijn dat je nog even kunt blijven.’ Wat natuurlijk verschrikkelijk is voor haar om te horen. Het was super onhandig en heel dom. Het feit dat ik het al denk is al niet leuk voor haar. Maar dat ik het ook zeg op dat moment. In een vlaag van vreugde. Daar baal ik echt van.”

„We gaan niet in een neerwaartse spiraal raken”, probeert Vaes Simons op te beuren. „Je blijft positief. We gaan er een feestje van maken.” Simons vindt dat moeilijk. „Hoe kan ik positief blijven? Als ik continu het zwarte schaap ben.”

‘Ze voelt zich écht rot’

Vaes leeft mee met Simons. „Ik vind het gewoon heel triest voor Eva dat zij zich zo moet voelen.” Ze besluit met de anderen te praten. „Ik noem het beestje direct bij de naam, wat ik vind en wat ik zie. Of we daar met zijn allen wat aan kunnen doen.”

Vaes gaat naar het water, waar de rest van de groep in zit. „We zijn wel mensen. Iemand voelt zich vanaf moment één niet helemaal lekker in de groep. En ja, we zijn bezig met een spel. Het is heel belangrijk om te winnen. Maar we kijken toch ook gewoon naar elkaar, hoe iemand daarop gaat? Ze doet verder wel gewoon haar best. Ik vind het gewoon kut. Je kunt zeggen dat het niet mijn plek is, maar ik zeg altijd gewoon wat ik vind.”

„Ze voelt zich écht rot”, benadrukt ze. „We hebben het allemaal zwaar, we missen thuis, we eten weinig. We zijn niet meer of minder dan haar, we zijn allemaal gelijk hier.” De anderen knikken begripvol, al vindt Otten dat zij er niets aan kunnen doen dat Simons zich geen onderdeel voelt van de groep.

„Mooi verwoord, schat. Daar moet je wat mee doen”, krijgt Vaes te horen na haar pleidooi. En ook kijkers zijn vol lof over de influencer. „Hulde voor Jamie Vaes. Vind Eva Simons ook niet zo tof, maar wel heel goed dat ze een hele groep durft aan te spreken op het feit dat er iemand wordt buitengesloten. Heb me echt zwaar op haar verkeken. Toffe vrouw.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wauw Jaime wat een uitspraak. Hulde hoe jij het opneemt voor Eva en de rest van je team even vertelt waar het op staat. #ExpeditieRobinson — Nikki ღ (@Nikki_Winter31) September 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#ExpeditieRobinson Vind het wel naar hoe team blauw zo positief over zichzelf is, maar hun gedrag jegens Eva laat toch het tegenovergestelde zien. En Go Jaimie! — Floor Janssen (@janssensnuf) September 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jamie die het opneemt voor Eva, dat is echte klasse! Dat Jochen er als eerste van kamp zuid uit mag vliegen😒🙏#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/IUTeyYFEMm — ☽ ⱼₒₙₐₛ ☾ (@cinnamongerru) September 24, 2023

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via Videoland.

Reacties