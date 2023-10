Wéér alle lof voor Duncan Laurence in speciale Beste Zangers: ‘Geef hem een eigen show’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hosanna alom voor Duncan Laurence dit seizoen van Beste Zangers. Ook gisteravond weer volgens kijkers, toen het zangprogramma een speciale aflevering kende. „Belachelijk goed.”

Het thema van Beste Zangers was gisteren the power of music. Dat had alles te maken met de late afzegging van de zieke Mart Hoogkamer. Nick Schilder werd daarom op het laatste moment naar Spanje gevlogen om aan deze reeks mee te doen. Tijd om een uitzending rond de Volendammer zelf te maken, ontbrak. Daarom werd gekozen voor een thema: liedjes die veel mensen steun geven.

Niet voor het eerst dit seizoen viel dat behoorlijk goeed in de smaak.

Redder van Beste Zangers

„We denken daarbij natuurlijk ook aan Mart Hoogkamer”, kopt Nick Schilder zelf in. Beste Zangers-presentator Jan Smit: „Zeker, omdat ie er een beetje doorheen zit. Hij is opgebrand, sommigen van ons hebben dat ook meegemaakt.”

Jan Smit stortte een paar jaar geleden zelf in. Nick & Simon namen toen de Beste Zangers-presentatieklus over en nu werd Schilder wederom de redder in nood. Aan Numidia, Mell (Jonk), Meau, Duncan Laurence, Marco Bakker, Douwe Bob en dus Nick Schilder om een power of music-nummer te kiezen.

Bijzondere verhalen in Beste Zangers

Het thema leverde indrukwekkende verhalen in Beste Zangers op. Meau bijvoorbeeld, kreeg eens te horen dat haar muziek een vrouw uit haar coma haalde. Mell besloot tijdens een eerdere editie niet aan Beste Zangers mee te doen omdat de (ook al) Volendamse in een flinke dip zat. „Ik had toen veel te veel prikkels, maar bleef maar het blije ei uithangen.” Mell lag huilend in bed, maar muziek haalde uiteindelijk haar dekbed weg.

Verrassend genoeg koost zij gisteravond voor een nummer van Mart Hoogkamer, Diamant. Mell, die er een Engelse vertaling van maakte, vertelde door de nu zieke Hoogkamer te zijn verrast toen hij in talkshow Op1 Diamant met de zin Je Krijgt Me Niet Kapot zong.



Lof alom, vooral voor Duncan Laurence

Veel mensen riepen op X gisteravond hoe ontzettend goed de Beste Zangers-begeleiding de Marcel Fisser Band is. Dat zijn deze door de wol geverfde muzikanten al jaren, maar toch lief. Ook klinkt er veel lof voor Limburgse Numidia, die dit voorjaar ook in Het Perfecte Plaatje te zien was.

Nee, dan Duncan Laurence, die wordt voor de zoveelste week achter elkaar bejubeld. Na alle hosanna door de winst op het Eurovisie Songfestival in 2019, werd hij enige tijd verguisd. Zeker rond het afgelopen Songfestival, toen ‘zijn act’ Mia & Dion nogal een misser bleek. Nu is de Hossan terug en hoe. „Geen die man een eigen show”, klonk het op X.

🎶 Primeur Beste Zangers kende gisteravond een heuse primeur: voor het eerst zong iemand een eigen nummer. Jan Smit gunde Nick Schilder de eer om zijn nieuwe Realize te laten horen. Volgens Smit omdat het goed binnen het thema paste, maar het lijkt ook een aardig cadeautje voor het feit dat Schilder bereid was om in te vallen voor Mart Hoogkamer.

Don’t Dream It’s Over

Zelf gaf de bijzonder fris ogende Duncan Laurence in Beste Zangers ook een verklaring waarom het met hem enige tijd niet zo goed ging. Maar ook waarom meer succesvolle artiesten zichzelf voorbij kunnen gaan rennen. „Je gaat van een paar prikkels per dag in één keer naar honderdduizend prikkels.”

Duncan Laurence zong Don’t Dream It’s Over van Crowded House uit 1986. Hij zette de song opmerkelijk laag in, maar ging toen vliegen. Kijkers van Beste Zangers vonden het geweldig, maar oordeel zelf.

Hier lees je enkele reacties op zijn optreden:



Duncan Laurence laat wel echt wekelijks zien hoe een belachelijk goede zanger hij is hè. Elke week weer genieten, zo goed #bestezangers — Marcus den Blanken (@markdbl) October 14, 2023



Duncan Laurence staat elke week garant voor kwaliteit. Ook vanavond weer. Maar de band mag er ook wezen. #bestezangers pic.twitter.com/EIFl6571gO — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) October 14, 2023



Duncan Lawrence – don’t dream it’s over 😍🥹 #bestezangers — TIEMPJE (@tiempje_) October 14, 2023



Wat een strot he, onze Duncan. Die maakt van het Smurfenlied nog een hit! 😅 #bestezangers — [email protected] (@Stokstaartje020) October 14, 2023



Van alle seizoenen De beste zangers, ben ik het meest ondersteboven van Karsu en Duncan Laurence. Die zijn gemarineerd in muzikale genen. — Marjolijn Peters (@MpetersM) October 14, 2023



Duncan Laurence is toch echt wel de beste zanger van Nederland en de rest van de wereld. Die stem! Prachtig. #bestezangers — Dia (@adiah) October 14, 2023

Niet iedereen vond het mooi.



Sorry #duncan je kan ook niet alles zingen! De hoge tonen gaan perfect maar de lage tonen…#bestezangers pic.twitter.com/8jQIaxK23u — ANITA 🎄💋🌎♍️ (@baara_a) October 14, 2023

Beste Zangers terugkijken kan via NPO Start.

