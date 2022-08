Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers kraken Op1 af om Mart Hoogkamer, die de boel vervolgens aan flarden zingt

Heel wat tv-kijkers konden – vooraf – de komst van Mart Hoogkamer naar talkshow Op1 niet waarderen. Boeien, zal de Nederlandstalige zanger zelf hebben gedacht. Om vervolgens de boel even lekker aan flarden te zingen. Dat werd nou weer wél gewaardeerd.

Mart Hoogkamer werd door Op1 uitgenodigd om zijn nieuwe single Diamant te zingen. Hij hield de song dit weekend over aan het SBS6-programma I Want Your Song van Snelle. In die show krijgen vijf songwriters de kans hun nummer te laten horen die zij speciaal voor de artiest van de week hebben geschreven. Hoogkamer koos voor Diamant van de jonge schrijvers Jeroen en Robert, want hij was tot tranen geroerd. „Tering Jantje”, wist hij alleen nog maar uit te brengen. Kijkers van I Want Your Song konden zaterdag de inmiddels opgenomen videoclip van de song al zien.

Mart Hoogkamer van strand tot Ahoy

Mart Hoogkamer behaalde zes jaar geleden al weer de finale van Holland’s Got Talent. De 24-jarige Leidenaar gooide pas echt hoge ogen voor het grote publiek toen op YouTube zijn vertolking van Unchained Melody verscheen. Hij had geen idee wat hij vanaf een strand zong omdat de zanger het Engels niet machtig is, maar kijkers / luisteraars vonden het wonderschoon. En later volgde natuurlijk die vrolijke oorwurm, nummer 1-hit Ik Ga Zwemmen. In een interview met Metro zei hij daarover: „Dat zijn dingen waar je als jong jochie van droomde en waar nog steeds elke artiest van droomt.” Inmiddels heeft Mart Hoogkamer twee uitverkochte concerten in Rotterdam Ahoy achter de rug.

Toen Op1 gisteren op sociale media bekendmaakte dat de Ahoy-vuller aan de talkshowtafel zou verschijnen, wisten twitteraars te reageren met ‘wie is Mart Hoogkamer?’ en ‘who the fk is dat nou weer?’ Die reactie sturen duurt net zo kort als de naam van de muzikant googelen, maar goed. Anderen waren veel feller. „Echt, wanneer je Mart Hoogkamer uitnodigt is de limiet bereikt”, riep ene Alley van de daken. Welke limiet bleef onduidelijk. „Op1 en Nederland zijn met Hoogkamer reddeloos verloren”, wist een Ronald zeker. „Stagiaires nemen Op1 waar”, had kijker Steven ‘uitgezocht’.



Mart Hoogkamer bij #Op1. 24 jaar oud, Leidenaar. Elitaire Grachtengordel drijft graag de spot met hem. Zelfde Grachtengordel mag graag negeren dat hij reïncarnatie van Willy Alberti is. Willeke steunt mij in dezen. — Bas Paternotte (@baspaternotte) August 17, 2022

Lastige jeugd weinig tijd

Mart Hoogkamer heeft best een interessant verhaal te vertellen, al kreeg hij daarvoor in Op1 weinig tijd. Zijn vader was in diens eigen jeugd beschadigd. Als kindsterretje krijg hij op veel te jonge leeftijd zijn eerste biertje. Hoogkamer: „Dat ging mis en zo is hij een beetje naar de knoppen gegaan.”

De consequentie: „Als mijn vader weg was vond ik dat ik de vaderfiguur moest zijn. Dat gevoel heb ik altijd gehad. Ik was vrij jong dat ik al centjes verdiende. Mijn vader zag dat ik het talent had, waar hij het verkloot had. Hij zorgde er wel voor dat ik het niet verklootte. Als ik Mama van Heintje niet goed zong, moest ik het opnieuw zingen tot ik het wel goed deed. Daardoor ben ik kritische geworden en zo heb ik ook wat aan hem te danken. Je kunt het alleen maar negatief bekijken. Ik heb er nooit goed over kunnen praten, maar ik wilde vooral mijn familie beschermen. Met mijn vader gaat het nu goed.”



Toen was het toch echt tijd voor de live-vertolking van Diamant. Mart Hoogkamer, die in september aan een theatertour begint, zong het vol overgave terwijl hij ‘gewoon’ aan tafel zat. Op één nootje na, was het loepzuiver. Smaken verschillen, maar veel kijkers vonden het mooi. „Wat hóóg”, verbaasde presentatrice Giovanca Ostiana zich. „Ik zat er niet echt lekker voor”, lachte Mart Hoogkamer.



Ik ging Mart Hoogkamer ff terugkieken. Onder de indruk. Goeie strot! https://t.co/yNaEuFDrL0 — Jeroen (@koosdraadloos) August 17, 2022



Jezus wat een stem #marthoogkamer — Nachtbakkertje (@adriaantje45) August 17, 2022



