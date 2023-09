Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Publiek lyrisch over zangkwaliteit in Beste Zangers: ‘Ongelofelijk genoten’

De kijkers van Beste Zangers werden gisteravond getrakteerd op de ene parel na de andere. Stuk voor stuk vielen de liedjes van de deelnemers in de smaak en konden online op een daverend applaus rekenen.

Al drie afleveringen op rij wordt Duncan Laurence de hemel in geprezen. Waar hij eerst nog met argwaan werd bekeken, onder andere vanwege zijn veelbesproken accent, verdween dat na de start van Beste Zangers al gauw.

Complimenten

Zijn bijdrages kunnen elke aflevering steevast op complimenten rekenen. Naast Duncan Laurence, doen dit jaar ook Douwe Bob, Nick Schilder, Marco Bakker, Numidia, MEAU en Mell mee aan kijkcijferhit Beste Zangers.

Maar na het succes van drie afleveringen van Duncan Laurence, kon het publiek gisteren de hele aflevering zijn geluk niet op.

Traantje wegpinken bij Beste Zangers

Op X werd de ene na de andere uitvoering in Beste Zangers overladen met superlatieven. Zo trad Douwe Bob op met het traditionele Ierse nummer Oh Danny boy. „Kippenvel”, „traantje wegpinken”, „spatzuiver” en werd er op X gereageerd.



@douwe_bob zingt ons zo het nationale Anthem van Ierland van 1910 in…. Zó prachtig én indrukwekkend, zónder opsmuk. #bestezangers #dannyboy — Lottie Mae Jones (@LottieMaeJones) September 16, 2023



Numidia verraste vriend en vijand met een opera-optreden, vanwege eregast operazanger Marco Bakker. Al had ze daar zelf van tevoren haar twijfels bij. „Ik heb nog nooit opera gedaan, ik ben geen operazangeres. Ik dacht: ik ga het gewoon lekker doen. Maar eerlijk? Nu denk ik: wat doe je Numidia, waarom moet je weer risico’s nemen? Ik spring gewoon ergens in en ik zie wel wat er gebeurt”, zei ze in de aflevering.

En dat risico en lef werd gewaardeerd. „Numidia is dit jaar wel degene met het meeste lef en die het meest uit haar comfortzone durft te gaan”, zo klonk het op X.

Lovende woorden

Maar ook publiekslieveling Duncan Laurence kon rekenen op de nodige lovende woorden. Hij trapte de aflevering af met het liedje So in love van Cole Porter. „Wat een verpletterend optreden Duncan Laurence! Wauw. Gewoon wauw”, was een van de reacties.



Godsamme Duncan wat mooi!!#bestezangers — Cécile Truijens (@ceciletruijens) September 16, 2023

Het ene na het andere hoogtepuntje in Beste Zangers gisteravond maakte het een uitzending waar met volle teugen van werd genoten. Op X gingen de kijkers los en strooiden ze met complimenten.



Prachtige uitzending vandaag… #debestezangers Duncan, tjonge wat pr8ig gezongen!

Meau met weer n totaal ander lied, goede vertolking

En dan nu Douwe Bob met ODannyBoy…. wat n bereik en zo mooi! pic.twitter.com/DizfCvXC6Y — lin (@linaardig) September 16, 2023



#debestezangers Wat een geweldige avond! Ik vond ze allemaal geweldig, maar Numidia was super top! — Marjolijn Peters (@MpetersM) September 16, 2023



Wat een prachtige liedjes bij de beste zangers👍Geweldig! #debestezangers — Alberdina🧜 Chatarina.💙🤍❤️🚲🌳🐈‍⬛🚜 (@dinie_van) September 16, 2023

