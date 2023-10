Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Nederlands-Palestijnse Dina Zbeidy spreekt angst vanwege oorlog uit bij Humberto: ‘Elke dag adem inhouden’

De oorlog tussen Israël en Hamas duurt voort. In die ruim twee weken zijn er vanuit allerlei hoeken veel zorgen geuit. De humanitaire catastrofe in Gaza maakt de Nederlands-Palestijnse Dina Zbeidy ongerust, deelde ze bij Humberto gisteravond.

Eerder riep een groep islamitische en joodse jongeren bij Humberto op om polarisatie tegen te gaan. Ook sprak Humberto Tan eerder met de 16-jarige Mohammed die vastzit in Gaza.

Humberto in gesprek met Nederlands-Palestijnse

De Nederlands-Palestijnse Dina Zbeidy, die is „opgegroeid in Noord-Israël en een Israëlisch paspoort heeft”, vertelt dat je „hiermee leert te leven als Palestijn.” „Keer op keer. Daar gaan we weer, weer die cyclus, weer heel veel doden”, aldus Zbeidy.

„’Er gaat toch niks veranderen’, is het sentiment wat veel Palestijnen hebben. Je weet gewoon niet hoe je de dagen door moet komen, maar je weet ook dat je door moet gaan”, stelt Zbeidy. „Dit is niet nieuw. Helaas is het geheugen van mensen en de media heel kort. Deze keer is het begonnen door de aanval van Hamas, maar in de laatste 15 jaar was er elke twee, drie jaar oorlog.”

‘Teruggaan naar de oorzaak’

We moeten kijken naar hoe het komt dat er een conflict is, vindt Zbeidy. „De Palestijnen zeggen altijd dat het geen ‘conflict’ is, maar een continue bezetting. Dit gebeurt al 7 decennia. We moeten teruggaan naar de oorzaak.”

Ook al heeft Zbeidy een Israëlisch paspoort, ze merkt als Palestijn in Israël veel verschillen met anderen, vertelt ze bij Humberto. „Ik heb bijvoorbeeld veel minder recht op subsidies om te studeren, omdat ik niet in het leger heb gezeten. Dat is officieel hoe zij het doen.”



Er is nog altijd geen noodhulp voor de bewoners van Gaza en een humanitaire catastrofe lijkt onafwendbaar. Olaf Koens (@obk) praat ons bij over het laatste nieuws. De Nederlands-Palestijnse Dina Zbeidy leeft tussen hoop en vrees, want zij heeft familie in Gaza-Stad #Humberto pic.twitter.com/yEEJI5ezZv — Humberto (@HumbertoRTL) October 20, 2023

Zorgen om familie in Gaza

Tegelijkertijd heeft Zbeidy familie in Israël. „Mijn ouders wonen in het noorden, daar heb ik dagelijks contact mee. Zij zitten dichtbij de grens met Libanon, dus dat blijft spannend. Maar ik heb ook familie in de Gazastrook. Daar maak ik me heel veel zorgen om”, verklaart Zbeidy.

„Daar is het elke dag: adem inhouden. Als ik wakker word check ik of ze nog leven. Ik heb een aantal dagen geen contact kunnen hebben. Dat was eng. Via mijn moeder hebben ze iets kunnen laten horen vanuit Gaza. Dat was heel emotioneel voor mij. Ik stortte bijna in elkaar.”

‘Gebruikt wanneer het uitkomt’

Zbeidy zegt dat deze keer de „hypocrisie duidelijk werd”. „Met alle uitgehangen Israëlische vlaggen begreep ik dat mensenlevens niet gelijk zijn.” Dat er afschuw klonk op de aanval van Hamas begin deze maand, „dat snapt iedereen”. „Maar alles wat daarvoor gebeurde met Palestijnse slachtoffers, daar was geen sympathie voor. Zeker niet vanuit westerse regeringen”, aldus Zbeidy.

Tan vraagt zich af of ze zich geen zorgen maakt om de reacties op haar uitspraken. „Ik ben uitgesproken in de zin dat ik voor mensenrechten ben”, aldus Zbeidy. „En dat maakt niet uit wie. Mensen zijn gelijkwaardig. Internationaal recht is er niet voor niets, maar het is nu pijnlijk om te zien dat internationale rechten en mensenrechten worden gebruikt wanneer het uitkomt.”

Standvastig

Wat Zbeidy had gehoopt dat uit deze escalatie zou komen is dat „iedereen zou zien dat we in hetzelfde schuitje zitten”. „We moeten dit met elkaar uitzoeken.” Tan vraagt waar haar hoop zit. „Na deze twee weken heb ik die niet meer. Het debat is zo wreed, maar ik ben standvastig.”

