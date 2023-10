Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Joodse en islamitische jongeren bij Humberto: ‘We moeten elkaar juist opzoeken’

Polarisatie voorkomen en juist naast elkaar blijven staan. Dat is wat een groepje islamitische en joodse jongeren wil. Gisteren trapten ze hun campagne #deeldeduif af en deden ze hun verhaal bij Humberto. Inmiddels wordt hun oproep online flink gerepost.

Ramsey Nasr maakte deze week op veel mensen diepe indruk, toen hij opriep óók de namen en de persoonlijke verhalen te vertellen van talloze mensen die aan Palestijnse zijde lijden onder het conflict tussen Hamas en Israël.

Maar wie zich online of publiekelijk uitspreekt rond deze oorlog, kan al gauw rekenen op een bak online haat, zo klinkt de veelgehoorde verzuchting. Gesprekken en woordkeuzes liggen hypergevoelig.

Jongeren komen met campagne #deeldeduif

Vier Nederlandse jongeren trekken zich het ontspoorde debat zo aan, dat ze met hun eigen campagne komen. De joodse Noa en Boaz en de islamitische Selma en Oumaima willen met hun campagne #deeldeduif oproepen tot verbinden, vertelden ze gisteravond bij Humberto.

„We beseffen dat in deze tijd de overeenkomsten veel belangrijker zijn. Om juist bij elkaar te komen”, zegt Noa. Alle vier houden ze hun achternaam buiten de media, uit angst voor bedreigingen. „We hebben het nog niet eens per se over verschillen gehad. Die zullen er zijn. En ook al zijn Boaz en ik allebei joods, dan kunnen we alsnog een andere mening hebben. Maar we hebben dit juist even naast onszelf gelegd, om naar elkaar te luisteren. Daarin zagen we op dit moment meer overeenkomsten dan verschillen.”

Angst en bezorgdheid

Want wat ze allemaal delen, is ‘angst en bezorgdheid’, legt Boaz uit. De vier leerden elkaar vorige week kennen tijdens een bijeenkomst bij de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

Daar raakten ze in gesprek over de pijn en de angst die met het conflict gepaard gaan. „Toen realiseerden we ons: dit doet ons heel goed. Dit willen we delen en met meer jongeren organiseren”, zegt Selma.

Boodschap van verbinding bij Humberto

En dus besloten de vier de handen ineen te slaan en een gezamenlijke boodschap naar buiten te brengen: de campagne #deeldeduif. Noa: „We zitten heel veel op sociale media en scrollen met één vinger langs alle stories, al het nieuws, alle verschillende meningen. Die mogen gedeeld worden. We hopen alleen dat we als jongeren in Nederland een gedeelde boodschap van verbinding naar buiten kunnen brengen. Hiermee gaan we de onrust daar niet weghalen, maar we kunnen wel in Nederland proberen de rust te bewaren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#deeldeduif Wij jongeren kunnen stevige onderlinge verschillen hebben door de oorlog tussen Israël en Hamas. Luister naar elkaars pijn, blijf in gesprek, hou elkaar vast en verbind. Want waar wij vooral naar op zoek zijn is hoop en veiligheid ❤️🕊️ pic.twitter.com/etY6QnMIJm — LBVSO (@lbvso) October 19, 2023

De campagne moet opgevat worden als ‘spelregels’, zegt Oumaima. „Spelregels voor op social media, spelregels voor in gesprekken en spelregels om het hier in Nederland gewoon veilig en fijn te houden zonder islamofobie, zonder antisemitisme.”

