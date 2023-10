Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dodental loopt op door storm Babet in VK en Duitsland, zeldzame waarschuwing geldt nog in Schotland

Storm Babet woedt in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Duitsland en naar verwachting ook in Scandinavië. Het aantal sterfgevallen veroorzaakt door storm Babet is inmiddels opgelopen naar vier.

Het Britse weerbureau Met Office gaf een zeldzame rode weerswaarschuwing af voor een oostelijk deel van Schotland en die geldt ook vandaag nog.

Storm Babet

Na twee doden in Schotland zijn ook mensen om het leven gekomen in Engeland en Duitsland. In Nederland nam Babet gisteren guur herfstweer mee, maar een storm bleef uit.

In Engeland stierf een man door de storm toen hij vast kwam te zitten door snel stijgend water. In Duitsland kwam een man om het leven nadat een boom op een auto viel. In Schotland stierf een vrouw nadat ze in een rivier was gesleurd en de bestuurder van een bestelbusje overleed door een boom op zijn voertuig.

Schotland zwaarst getroffen

In het Verenigd Koninkrijk is Schotland het zwaarst getroffen door storm Babet. Tienduizenden woningen in Engeland en Schotland kwamen door Babet zonder stroom te zitten. Ook staan er huizen en wegen onder water.

De storm trekt oostwaarts richting Scandinavië. Net als in het VK zijn ook in Denemarken vluchten geschrapt. Op de internationale luchthaven van het Engelse Leeds belandde een vliegtuig gisteren door het slechte weer op het gras naast de landingsbaan. Er zijn geen meldingen van gewonden.



⚠️⚠️🔴 Red weather warning issued🔴⚠️⚠️ Exceptionally heavy and persistent rain across eastern Scotland Saturday 0000 – 2359 Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/30IaJ7E00H — Met Office (@metoffice) October 20, 2023

‘Sprake van stormvloed’

Maar ook Duitsland heeft het te verduren. In de Duitse havenstad Flensburg, ten noorden van Hamburg, is gisteravond de hoogste waterstand sinds 1904 gemeten. Het water steeg er door storm Babet 2,27 meter boven het normale peil. Bij een waterstand hoger dan één meter is er sprake van stormvloed, meldt het Duitse ZDF.

In de havenstad aan de Oostzee, zo’n 260 kilometer ten noordoosten van Groningen, liepen straten onder en vielen bomen om. Er vielen volgens een woordvoerder van het stadsbestuur geen gewonden. Na middernacht zakte het water weer.

Beelden van storm

Op sociale media gaan veel beelden van de storm rond. Zo zijn er beelden te zien van snel stijgend water.



‘There is really no words to convey this destruction.’ GB News Scotland Reporter, @tmcgvideo, explains the devastating impact of Storm Babet. pic.twitter.com/hv9WzTz0iV — GB News (@GBNEWS) October 21, 2023



Timelapse footage from one of the Farson Digital Watercams provides a terrifying glimpse into just how quickly the waters rose in Edzell as Storm Babet battered Scotland. pic.twitter.com/9foYIiO1Ua — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 20, 2023



River Wansbeck high & fast flowing in Morpeth in Northumberland this morning as Storm Babet begins to subside. A yellow wind warning remains in place until lunchtime today for North East England. @itvtynetees pic.twitter.com/esO3hrTPJ9 — Chris Conway (@ChrisConway) October 21, 2023

