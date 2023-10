Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Humberto spreekt met de Nederlandse Mohammed die met zijn familie vastzit in Gaza: ‘Iedereen heeft angst’

De oorlog tussen Hamas en Israël gaat door. De Nederlandse Mohammed en zijn familie zitten vast in Gaza en het ministerie kan vooralsnog niets voor ze doen. Bij Humberto vertelde hij gisteravond dat er veel angst is.

De Verenigde Naties vrezen een „humanitaire catastrofe”, nu Israël ruim een miljoen inwoners in het noorden van Gaza gisteren opriep om naar het zuiden van het gebied te trekken. Het zorgstelsel in de regio staat „op de rand van instorten”, meldde de WHO.

Humberto spreekt met Mohammed

„Negen Nederlanders zitten vast in de Gazastrook”, vertelt Humberto Tan. „Het gaat om twee families. Ze willen weg, maar het ministerie kan niks voor ze doen.” De evacuatie is eigenlijk „niet mogelijk”, weet Ingrid Rollema, die zich met stichting HOPE inzet voor kinderen in Gaza. „Er is geen licht en water. De conditie van de mensen is buitengewoon slecht.”

Tan spreekt via een videoverbinding met de 16-jarige Mohammed. „We weten alleen dat we Gaza moeten verlaten. Sommigen zijn verder naar het noorden getrokken, anderen naar het zuiden. Ze weten niet wat ze moeten doen”, vertelt hij in de uitzending van Humberto.

Situatie in Gaza

Het is donker bij Mohammed. Tan vraagt zich af onder welke omstandigheden hij daar is. „Voedsel en water mag niet meer in Gaza komen”, aldus Mohammed. „En de elektriciteit is weg. We hebben ook geen benzine meer.” Hij en zijn familie hebben nog voedsel voor twee weken. „Daarna weten we niet wat we gaan doen.”

Ze weten ook nog niet waar ze heen moeten. „Voor dit moment blijven we hier. We zijn bij een vriend van mij in huis.” Tan vraagt of hij nog kan slapen. „Ik heb angst. Iedereen hier.” Hij geeft aan dat langer slapen dan een halfuur hem niet lukt vanwege de bombardementen. „Wiens huis is de volgende?” vraagt hij zich af. „Is het mijn huis? Die van mijn buren?”



De Nederlandse Mohammed en zijn familie zitten vast in Gaza en het ministerie kan niets voor ze doen. Bij #Humberto vertelt hij dat er veel angst is. ‘Je blijft denken: wiens huis is de volgende? Is het mijn huis?’ pic.twitter.com/Km2HaClNPx — Humberto (@HumbertoRTL) October 13, 2023

‘Kunnen niks doen’

Volgende week moesten Mohammed en het gezin eigenlijk vertrekken na een maand in Gaza te zijn geweest. „Nu zijn de omstandigheden te slecht. De grenzen zijn ook dicht.”

„Waar woon je in Nederland?” vraagt Tan. „In Utrecht”, antwoordt Mohammed. Tan biedt hulp aan: „Kunnen we iets voor je doen?” Mohammed vertelt dat hij zijn best heeft gedaan om contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken te krijgen. „Maar zij kunnen nu niks doen.”

‘Hart klopt in mijn keel’

Chantal Suissa-Runne, de co-voorzitter van het Joods-islamitisch netwerk Yalla!, heeft „klamme handen” gekregen na het gesprek met Mohammed die vastzit in Gaza als gevolg van de oorlog tussen Hamas en Israël. „Mijn hart klopt in mijn keel. Dit is gewoon een jongen die hier niks aan kan doen.”

Suissa-Runne is „nog nooit zo bang geweest” voor de situatie daar „als voor het effect op de hele wereld”. „Egypte doet zijn grenzen ook niet open. Dat vind ik walgelijk. Je moet van steen zijn als dit je niet raakt.” Het is volgens Suissa-Runne belangrijk om in deze tijd een „koel hoofd te houden en een warm hart”.

