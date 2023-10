Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heuse fandag familie Meiland: ‘We zijn Willem-Alexander en Máxima, of The Beatles’

Martien, Erica en Maxime Meiland kregen gisteravond in Chateau Meiland een heuse en hun eerste fandag te ‘verstouwen’. Dat laatste woord past wel, want het werd een hysterisch gedoe. En dat lag nu eens niet aan de familie zelf.

En het was al zo spannend, de aflevering van de reality-soap van SBS6. Kleine Claire, grote zus van Vivé en dochter van Maxime, ging op school namelijk ‘al naar groep 3’. Ze had er buikpijn van, maar zette dapper door. Moeder Maxime was in tranen.

Fandag Meiland uitverkocht

Nee, dan opa Martien, gisteren al in het nieuws om de voormalige hulp in de huishouding Nadège, in Chateau Meiland. Eén van de fans van de tv-familie, Mieke, had een fandag geregeld in haar enorme tuin. Of het succes was? Nou en of. Die was binnen een dag voor 450 personen uitverkocht en dat vond Martien Meiland nogal wat.

Ben wel benieuwd wat de toegangsprijs was voor die fandag? Iemand? #chateaumeiland — Hans (@Hans_ten_Wolde) October 9, 2023

Dorenspik, Doornspijk?

„Eeeeeer, hoe heet dat plaatsje van de fandag ook alweer? Dorenspik?”, vroeg Martien Meiland ter voorbereiding. Erica (Renkema) gaf aan dat het toch echt om het Gelderse Doornspijk ging. Het inpakken van de te verkopen merchandise was een hele bedoening – net als de spullen in de kleine auto van Mieke proppen – maar daarna kon het fanfeest beginnen.

„Ik heb te doen met die organisatie”, meldde Martien thuis nog wel, met de hand op de buik alsof hij hetzelde had als kleindochter Meiland. „En dan is het ook nog helemaal in een privétuin.”

Familie Meiland als The Beatles??

„Het is wel heel apart”, vond Martien Meiland ook. „Een fandag voor de Meilandjes… Dan gaan er fans helemaal uit België en alle hoeken van Nederland naar een bepaalde plek en dan komen wij zo aan, uit een auto gestapt. Ja, dat voel ik me helemaal Willem-Alexander en Máxima die ook altijd zo zwaaien naar mensen.” Erica ligt in een deuk. „Ben ik dan Máxima?”

„Of The Beatles”, maakt Martien Meiland de vergelijking nog groter. „Toen gingen mensen helemaal gillen.” Erica relativeert als altijd: „Dat was wel even andere koek natuurlijk hè.” Martien verbaasd: „Hoe bedoel je?” „Nou, je gaat jezelf toch niet vergelijken met The Beatles?” „Wel qua fans”, weet Martien toch. Erica: „Denk je dat ze gaan gillen?” Martien: „Heel hard, Doornspijk trilt op z’n vestingen.” Erica: „Grondvesten.”



Martien vergelijkt zijn familie fan dag met de Beatles.. Oh God.. #chateaumeiland — Saskia – Lorrelei ღ (@LorreleiR) October 9, 2023

Wel hysterie voor ‘sterren Meiland’

En werd de Meiland-fandag een soort van The Beatles? Dat niet, maar hysterisch werd het door de drukte wel. Verkeersregelaars waren opgetrommeld en beveiligers bleken hard nodig.

De Meilandjes beantwoordden vragen (Martien is bang van honden), boeken werden gesigneerd en vooral een lange stroom aan foto’s met de fans volgde. En, helaas voor sommigen van hen, met 450 mannen en vrouwen ‘op de selfie gaan’, dat ging niet lukken… Er vloeide daarom hier en daar een traan, wat werd opgelost met een groepsfoto voor degenen die een persoonlijke foto misliepen. Wie wil weten hoe dat er allemaal uitzag, de complete aflevering zie je terug op Kijk.nl.

📺 Weer een kijkcijferhit Zakte Chateau Meiland vorig seizoen soms tot ruim onder het miljoen, het programma is terug als kijkcijferhit. Vorige week maandag – de cijfers worden tegenwoordig een week later, inclusief uitgesteld kijken, bekendgemaakt – stopte de teller op 1.627.000. Dat was de beste score van alle tv-programma’s op de maandag, zelfs ruim meer dan het NOS Journaal van 20.00 uur. Zonder uitgesteld kijken keken gisteravond al 1.225.000 mensen naar de beroemde ‘fam’ uit Noordwijk.

Nogmaals The Beatles

„Ik weet het nog goed van zwartwitfilmpjes, dat The Beatles in Nederland kwamen”, begint Martien Meiland na afloop weer over de Britse supergroep van weleer. „Al die mensen die langs de straten stonden en op the airport, op Schiphol, zie gingen allemaal gillen. Nou hebben wij geen gillende mensen gehad, dat niet.”

Maxime: „We hebben wel heel veel mensen blij gemaakt, al hebben we niet iedereen op de foto kunnen krijgen.”

