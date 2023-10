Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schoonmaakster Nadège over reünie met familie Meiland: ‘Zo leuk om iedereen te zien’

Als schoonmaakster van de Meilandjes veroverde Nadège Coffinet van het tweede tot het vierde seizoen van Chateau Meiland ontelbare harten. Veel fans hoopten dan ook op een comeback. Het duurde even, maar afgelopen weekend gebeurde het eindelijk. Coffinet keerde voor één keer even terug naar Nederland.

Een bijzondere ontmoeting voor de fans én voor Coffinet zelf. „Het was zo leuk om iedereen te zien”, vertelt Coffinet in gesprek met De Telegraaf.

Familie Meiland terug naar Nederland zonder Nadège

De oud-schoonmaakster verscheen voor het eerst in seizoen twee van Chateau Meiland en werd al snel onderdeel van de familie. De coronacrisis gooide echter roeit in het eten. Omdat de familie Meiland door de crisis geen gasten meer in hun Franse kasteel ontving, besloten ze het uiteindelijk te verkopen. Zij keerden terug naar Nederland, zonder Nadège, waardoor haar rol in de serie ten einde kwam.

Coffinet was het niet eens met hoe de situatie was gelopen en haalde op sociale media flink uit naar de familie. Toen ze begin vorig jaar echter gediagnosticeerd werd met kanker, liet ze deze negatieve gevoelens los. Er volgde zelfs een emotionele hereniging met de familie Meiland. De familie beloofde Coffinet te steunen in deze moeilijke periode en haar in de toekomst terug naar Nederland te halen. Die belofte zijn ze nu eindelijk nagekomen.

‘Echt iets prachtigs van gemaakt’

Met Coffinet gaat het emotioneel en fysiek gezien inmiddels ook weer stukken beter. „Ik ben weer helemaal gezond en kan alles aan”, vertelt ze aan De Telegraaf. Tijdens haar bezoek aan de familie Meiland hebben ze onder andere Volendam bezocht. Vooral met Martien Meiland heeft Coffinet direct weer een goede klik. „Wat is Nederland ontzettend mooi. We hebben veel gewandeld, vooral in Volendam heb ik zoveel bijzonders gezien. Alleen al de klederdrachten.”

Coffinet mocht speciaal voor deze gelegenheid slapen in Code Rosé, het nieuwe pension van de familie Meiland. „Ze hebben er echt iets prachtigs van gemaakt”, is de oud-schoonmaakster van mening.

