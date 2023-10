Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

KLM-baas tegenover ‘duurzame’ Rob Jetten in Humberto over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij

KLM viert haar 104de verjaardag. Met KLM-baas Marjan Rintel kijkt Humberto Tan naar de toekomst van de luchtvaart. Ook demissionair minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten (D66), is aangeschoven bij Humberto.

Dan wel om zijn politieke carrière te bespreken, want de verkiezingen komen er aan, maar ook vanwege de toekomst van Schiphol. Want richting de verkiezingen is dit een bespreekpunt. De term ‘Schiphol moet krimpen’ is er een die de afgelopen jaren veel te horen is.

KLM-baas over de verjaardag

„Bij een verjaardag hoort een cadeau”, aldus Humberto Tan gisteravond. Hij laat een miniatuurhuisje zien. „Het treinstation Valkenburg. Zegt dit iets over de toekomst van KLM?” Er wordt voorzichtig gelachen aan tafel. „Het zegt veel”, aldus Rintel. „Maar allereerst is dat huisje een symbool van iets groters.”

Er wordt volgens Rintel met verbazing naar gekeken „hoe we in Nederland zo’n grote luchtvaartmaatschappij hebben opgezet”. Ondertussen heeft het demissionaire kabinet besloten om het aantal vliegbewegingen terug te brengen. „Voor we een gesprek hebben over verminderen, moeten we een gesprek hebben over geluidsreductie”, vindt Rintel.

‘Niet meer voor een tientje naar Barcelona’

Een nieuwe Airbus die minder geluid maakt en minder C02 uitstoot staat op het verlanglijstje van de KLM. „In 2026 zou die er voor het eerst zijn. Maar is dat genoeg?”, vraagt Tan aan Jetten. De demissionair minister voor Klimaat en Energie zegt dat Schiphol jarenlang een beleid heeft gekend waar ze „onbeperkt konden groeien”. Maar die tijden „zijn echt voorbij”.

„We moeten kijken naar hoe de luchthaven en de luchtvaartmaatschappij een sterk netwerk kan blijven behouden voor het vestigingsklimaat. Maar de komende jaren moet het echt radicaal anders”, stelt Jetten tegenover Rintel. „Iedereen begrijpt dat je niet meer voor een tientje naar Barcelona kan. Iedereen begrijpt dat het bizar is dat je over een Fiat Panda meer belasting betaalt over je benzine dan de kerosine in een vliegtuig.”

‘Een betrouwbaar kabinet nodig’

Belangrijk vindt Jetten daarbij dat het Europese beleid beter wordt. „In Nederland gaan we kijken hoe de luchtvaart binnen de grenzen van wat mogelijk is kunnen accomoderen.”

„De onrust kwam niet alleen vanuit het kabinet, ook intern is er kritiek geweest”, aldus Tan. „Medewerkers vonden dat u er harder voor moest vechten. Waar is de baas van de KLM?” „Die zit hier”, lacht de president-directeur. „Wij willen niet dat die 104 jaar waarin we alles hebben opgebouwd, afgebroken wordt. Daar hebben we voorspelbaarheid en een betrouwbaar kabinet voor nodig.”

Geen krimp, maar geluidsreductie

„We praten ook niet meer over groei of over krimp, maar over geluidsreductie. We investeren miljarden in de nieuwe vloot, dan moet je wel weten waar je aan toe bent. Het aantal vliegbewegingen fluctueert vanuit de politiek, en dan weer belastingen hier en belastingen daar. Dat creëert heel veel onzekerheid”, stelt Rintel bij Humberto.

We vergeten de reden dat we vliegen soms, vindt Rintel. „Ik had vorige week een bijeenkomst en daar was iemand die heel veel gevlogen had. Maar wel om al die COVID-vaccins de wereld over te brengen. Vliegen doe je niet als hobby. Je hebt een reden en die is soms best belangrijk.”



Rob Jetten

Dan wordt Jetten door Tan op de vingers getikt. „In het verkiezingsprogramma van D66 staat dat de Rijksoverheid geen vluchten mag maken voor afstanden onder 700 kilometer. Maar ik heb wel een vlucht gevonden van Amsterdam naar Groningen van ene meneer Jetten. Dat is 152 kilometer.”

Hoe rijmt dat met elkaar? „Dat is niet het beste voorbeeld”, stelt Jetten. „Ik ging op werkbezoek naar het buitenland met de koning en dit was de enige manier die logistiek te organiseren was. Groningen was overigens niet het eindstation.” De reizen naar Londen, Brussel, Parijs of Berlijn probeert Jetten in zijn functie als minister vanaf nu altijd met de trein te doen. „Dan kun je de vliegbewegingen van Schiphol inzetten met KLM voor het grote internationale netwerk. Dat is voor de KLM en de Nederlandse economie belangrijk.”

Rintel ziet een beter treinnetwerk overigens ook zitten. „We omarmen het, maar er moet wel in geïnvesteerd worden. Om in Berlijn te komen duurt nog zes uur met de trein. Als je het goed doet, zou dat binnen vier uur moeten kunnen.”

‘Gelijk speelveld’

Afsluitend pleit Rintel voor een ‘gelijk speelveld’, waar ook Jetten het mee eens is. „Je kunt geen Nederlandse maatregelen inzetten op het mondiale veld waar we in werken. Je jaagt reizigers naar andere luchthavens en dat lost uiteindelijk niks op op het gebied van duurzaamheid.”

„Het liefst wil je maatregelen die alle luchtvaartmaatschappijen stimuleert om de verduurzamen”, aldus Jetten. „Dat betekent: zo snel mogelijk de fossiele subsidies afbouwen op de luchtvaart en dan mondiale of Europese spelregels inzetten.”

