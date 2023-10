Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Recensie Pretty Woman: Nederland is in elk geval één musicalster rijker

Pretty Woman, altijd leuk natuurlijk als zo’n bekende filmtitel op de Nederlandse theaterpodia tot leven komt. Hoopten we althans. Werd het een show van herkenning? Of verrast deze musical van Stage Entertainment ook? Dat laatste gebeurt in ieder geval in één opzicht.

Metro bezocht gisteren de première van Pretty Woman in het Beatrix Theater in Utrecht, de vaste speelplek. Het was even schakelen, want nog maar een week geleden stond die andere grote première op de planning, De Tocht (over de Elfstedentocht) in Leeuwarden.

Julia Roberts nog niet bekend in Pretty Woman

De Tocht was nog een beleving in meerdere opzichten, met Pretty Woman zijn we weer in een meer normale musicalwereld aanbeland. Velen zullen de film met Richard Gere en een uitblinkende Julia Roberts (Oscar-nominatie) uit 1990 hebben gezien.

Gere is nu de in een musical debuterende Jan Kooijman, de in 1990 nog onbekende Roberts de in ons land net zo onbekende Shanna Slaap. De eerste werd wereldwijd een superster, de tweede is dé verrassing van deze Pretty Woman. Nederland is in elk geval een musicalster rijker.

Pretty Woman, een kaskraker

Voor wie de film van weleer (budget 14 miljoen dollar, opbrengst 463 miljoen dollar) even heeft gemist: Pretty Woman vertelt het verhaal van de steenrijke zakenman Edward Lewis. De man woont tijdelijk in een superdeluxe penthouse in een hotel in Los Angeles. Het is ergens in de jaren 80, wat sowieso leuke kleding uit die tijd oplevert.

Op Hollywood Boulevard tippelt prostituee Vivian Ward met huisgenoot Kit (een steengoeie rol van Dana van de Geer, wát een stem) in een gebied tussen de Walk of Fame-sterren van Julie Garland en Elvis Presley. Vivian loopt Edward tegen het lijf en dat mondt uit in een nacht voor 3000 dollar. Een nacht waarin de zakenpief voornamelijk werkt overigens.

Hoewel totaal verschillend, passen de twee op een of andere manier toch bij elkaar. Edward heeft haar uiteindelijk echter voor een week ‘geboekt’, daarna zullen zij hun eigen weg gaan. Of toch niet?

De musical ging vijf jaar geleden in première op Broadway in New York. Vanaf dat moment wisten liefhebbers: die komt ongetwijfeld de oceaan ‘overwaaien’.

‘Niets is onmogelijk’

Waar het in Pretty Woman vooral om draait, is het najagen van dromen. Dat wordt in de eerste scène al duidelijk als Happy Man op het toneel verschijnt. Happy Man is een soort verteller, een wat vreemde rol van een personage dat niet bestaat. Hij tipt wie het maar horen wil dat niets onmogelijk is en vooral Vivian pikt dat op. Hoe vreemd ook, Mitch Wolterink (hij speelt ook hotelhotemetoot Mr. Thompson) vertolkt hem met verve. Dit multitalent hadden we al vaker goed gezien, met name in RENT, waarvoor hij een Musical Award in de wacht sleepte.

Pretty Woman prima avondje uit

Eerlijk gezegd is Pretty Woman een van de vele goed gelukte musicals, maar eentje die je nou ook weer niet uit je stoel blaast. Prima avondje uit, zullen we maar zeggen.

Leuk en interessanter is dat we hier met een aantal primeurs te maken hebben. De muziek is bijvoorbeeld het musicaldebuut van Bryan Adams, wat niet alledaagse gierende gitaren oplevert. Ook een debutant in een musical als eerder gemeld: Jan Kooijman. Okay, de acteur en danser speelde en zong eerder in de musicalfilm De zevende hemel. Avond aan avond op het podium staan deed hij volgens kenners erg goed in dans- en toneelvoorstelling Nureyev, maar Pretty Woman is even een andere tak van sport. Kooijman brengt wat je misschien van hem verwacht, de charmeur die hij in films al zo vaak liet zien: niet uitzonderlijk, wel ruim voldoende.

Dames aan de top

Zeker leuk: het zijn drie dames die Pretty Woman in de voorbereiding hebben gedragen. Lisa Loeb (zie kader) als de vertaalster, Carline Brouwer (regie) en Eline Vroon (choreografie die sprankelt, dat mag gezegd). Loeb gaf in een interview toe dat zij die drie-eenheid een mooi gegeven vindt, maar ook: „Het is 2023, raar dat we het er nog over moeten hebben eigenlijk.”

Veel minder leuk, tot zelfs stom: hoe overdreven de hotelpiccolo’s zich moeten gedragen. Het wekt bij ondergetekende irritatie op, maar tegelijkertijd werd ook duidelijk dat een deel van de premièrezaal wél in een deuk lag.

👇 Slimmerik Lisa Loeb trok jarenlang de theaters langs met cabaretduo Matroesjka, nu is zij ook schrijfster van boeken en columns. Op tv was zij vorig najaar te zien als presentatrice van FBoy Island (HBO Max). Half Nederland leerde haar in de zomer van 2021 één klap kennen bij kennisquiz De Slimste Mens. Loeb maakte grote indruk… en won.

Dé verrassing, Shanna Slaap

De dame die de show in Pretty Woman vooral steelt is echter Shanna Slaap. Zij studeerde twee jaar geleden cum laude af aan de Fontys-opleiding muziektheater in Tilburg, maar is al sinds 2017 op de musicalplanken te zien.

Slaap stond in The Bodyguard, was cover Gloria Estefan in On Your Feet! en ook cover Jasmine in Aladdin. Zij verliet ons land voor rollen op West End Londen en in Duitsland, maar nu heeft zij haar grote hoofdrol in eigen land te pakken. Het is fijn als iemand in een musical zowel spel, zang als dans volledig onder controle heeft, maar Slaap heeft ook nog eens gevoel voor komische timing. Dat laatste is niet voor iedereen weggelegd.

Knock-out in de ballen

Verschilt deze Pretty Woman van de film eigenlijk? Nee, amper. Wat wel goed naar 2023 is gebracht is de scene dat Edwards advocaat (Reinier Démeijer) niet met z’n tengels van Vivian af kan blijven. In de film krijgt deze Philip Stuckey Richard Gere op z’n dak. De knock-out in z’n ballen wordt nu echter door Shanna Slaap uitgedeeld. Dat leverde haar een positief joelend publiek op, net als een staande ovatie als slotapplaus.

Vervolgens klonk dan eindelijk dat enige bekende nummer uit de show en lang vervolgen tijden, Oh Pretty Woman van Roy Orbison.

Beoordeling uit 5: 3,5 / 4

Noot: 3,5 voor Pretty Woman als geheel, 4 voor de hoofdrolspeelster.

