Maxime Meiland deelt heel groot nieuws op Instagram

Maxime Meiland uit Chateau Meiland heeft er geen gras over laten groeien. Waar ze tijdens de kerstspecial van de Meilandjes haar wens nog met Nederland deelde, lijkt die dit jaar nog in vervulling te gaan. Maxime Meiland is namelijk zwanger van haar tweede kindje.

In een video op Instagram, onthult ze het blijde nieuws. Ze doet dit niet alleen. Samen met haar vriend Leroy Molkenboer en dochtertje Claire zit ze in de tuin.

Maxime Meiland

Naast het stoeltje van Claire prijken zeven ballonnen in de kleuren blauw en roze, en op de achtergrond is een Teletubbie-achtig liedje met kindergelach te horen. Op een gegeven moment kijken ze alle drie omhoog. „Dolgelukkig, trots en blij schuiven wij er een stoeltje bij”, staat in de wolken geschreven.

De video wordt afgesloten met een kus van Maxime en Leroy.

Reacties Instagram op Maxime Meiland die zwanger is

Reacties stromen binnen na het horen van het nieuws dat Maxime Meiland zwanger is. Veel mensen feliciteren de dochter van Martien en haar vriend, begeleid met veel hartjes en hartjesogen. „Naaaaa jongens wat een megaaa leuk nieuws!!! Gefeliciteerd!”, schrijft iemand. Veel anderen reageren met drie letters in kapitalen. „OMG!”, gevolgd door twee hartjes. Een blauwe en een roze, want of het een jongen of een meisje wordt, weet nog niemand. Maar dat zullen we vast binnenkort horen, in weer een video of andere opvallende boodschap.

Martien Meiland over Leroy

De vonk sloeg over toen Leroy op het chateau in Frankrijk was om een leader op te nemen voor de SBS-successerie Chateau Meiland. De pater familias is opgetogen, vertelde hij in augustus vorig jaar. „Ik vind het zó leuk voor haar. Het is haar eerste echte vriendje. Nog een schoonzoon erbij.” En het het is echt „een onwijs leuke jongen”, vindt Martien Meiland. „Buiten dat hij er goed uitziet is hij zo aardig en gezellig. Hij past helemaal in onze family.”