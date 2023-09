Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook in College Tour blijft gevecht PvdD in rook gehuld: ‘Weet nog steeds niet waar het bestuur het over heeft’

De uitzending van College Tour met Esther Ouwehand had op geen beter moment kunnen komen. Nadat de bom barstte en het bestuur van Partij voor de Dieren (PvdD) de stekker eruit trok, schoof ze aan in de studio van het programma van Twan Huys. Toch blijft ook daar het conflict in rook gehuld en laat een student zien wat het resultaat van het moddergooien kan zijn: een gebrek aan vertrouwen.

Geïnteresseerde volgers van het conflict binnen PvdD vallen vandaag met de neus in de boter. College Tour besloot gisteren de uitzending online te vervroegen, en die is daarom nu al te bekijken via verschillende kanalen.

Waarom Tweede Kamer-fractievoorzitter Esther Ouwehand en het bestuur ruziënd over straat gaan, zette Metro al voor je op een rij. Volgens Ouwehand houdt het bestuur de democratisering en professionalisering tegen, en zijn er volgens het bestuur integriteitsmeldingen over Ouwehand binnen gekomen.

‘Opluchting’ in College Tour

Dat het interne conflict zo ontplofte, noemt Ouwehand in College Tour ‘ongelofelijk verdrietig’. „Maar de opluchting is er ook, omdat we nu gewoon door kunnen.”

Maar of de hectiek voorbij is, blijft sterk de vraag. Waar de beschuldigingen over haar integriteit over gaan, zouden voor haar nog steeds onbekend zijn.

Beschuldiging nog in de lucht

„Ik weet tot op de dag van vandaag niet wat het is.” Daarvoor zou er geen gesprek geweest zijn met haar over haar opstelling binnen de partij, zegt ze. „Ik weet nog steeds niet waar het bestuur het over heeft, maar de beschuldiging hangt nog in de lucht.”

Huys brengt daar tegenin dat er vanuit ‘het kamp van het bestuur’ tegen College Tour is bevestigd dat er wel eerder een gesprek over de meldingen is geweest. Ouwehand reageert daar stellig op: „Dat is niet waar.”

Angel uit gevecht

De angel mag er dan misschien uit het gevecht zijn gehaald, maar of PvdD het interne geruzie zo vlak voor de verkiezingen nog te boven komt, is sterk de vraag.

Eén van de studenten in de studio van College Tour illustreert dat kenmerkend, als haar aan het einde wordt gevraagd of ze overtuigd is door Ouwehands optreden. Onomwonden reageert ze: „Nee, absoluut niet. Zo’n melding van een integriteitsschandaal komt niet zomaar ergens vandaan.” Om dan te vervolgen: „Zelf zou ik er als lid niet heel veel vertrouwen meer in hebben, zeker nu het vertrouwen in de politiek al zo laag is. Ik geloof echt wel dat er iets aan de hand is.”

Volgens Ouwehand staat die reactie voor de brokstukken die zijn over gebleven. „Ik denk dat je benoemt hebt wat de schade is, die is aangericht. Dit is wat mensen denken.”

Je kunt College Tour terugkijken via NPO Start.

