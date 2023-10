Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Totale studieschuld Nederland loopt flink op: 28,2 miljard

De algehele studieschuld is flink opgelopen. Alle huidige en voormalig studenten in Nederland hebben een studieschuld van 28,2 miljard euro. En dat is een behoorlijk stuk hoger dan vorig jaar.

Het CBS concludeert dat de studieschuld van 1,6 miljoen mensen momenteel op ruim 28 miljard euro staat. Daarmee is dit bedrag opgelopen met 1,7 miljard euro, ten opzichte van vorig jaar.

Studieschuld en leenstelsel

De studieschuld blijft dus ieder jaar stijgen. Inmiddels is besloten te stoppen met het leenstelsel en de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs opnieuw in te voeren.

Mede door dat leenstelsel hadden dik 330.000 mensen in 2023 een studieschuld van meer dan 30.000 euro. Ruim 120.000 studenten en oud-studenten hadden een studieschuld van meer dan 50000 euro. 1800 mensen blijken meer dan een ton schuld te hebben.

Rente omhoog

De groep oud-studenten tussen de 25 en 30 jaar, die zijn begonnen met aflossen, hadden gemiddeld een schuld van 22.900 euro.

Gisteren werd bekend dat de rente die (oud)-studenten over hun studieschuld moeten betalen, per 1 januari 2024 naar het hoogste niveau in veertien jaar tijd stijgt. Het rentepercentage gaat dan van 0,46 procent naar 2,56 procent, liet de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) weten. De vervijfvoudiging komt voort uit de gestegen rente die de overheid zelf moet betalen om geld te lenen.

Financiële klappen voor studenten

„Studenten blijven financiële klappen krijgen die ze niet kunnen opvangen”, stelt Elisa Weehuizen van de Landelijke Studentvakbond. „Voor veel was het of lenen, of niet studeren. En als je eenmaal vastzit aan zo’n lening, wordt achteraf je graf voor je gegraven.’’



„De opeenstapeling van financiële tegenvallers lijkt eindeloos: huurprijzen blijven stijgen, collegegeld neemt toe en de beloofde maatregel om de basisbeurs te behouden blijft uit. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt nu ook de rente op studieleningen verhoogd. Dit valt niet uit te leggen aan studenten”, aldus de LSVb-voorzitter.

Studieschuld pechgeneratie studenten

De basisbeurs is sinds kort weer terug voor studenten. Dat betekent wel dat de zogenoemde ‘pechgeneratie’, die studeerde in de periode van het leenstelsel, voornamelijk schulden heeft gemaakt. Wel krijgt deze groep een tegemoetkoming. Wie in 2018/2019 onder het leenstelsel heeft gestudeerd of in de collegejaren daarvoor krijgt nog eens 1835 euro.

De basisbeurs, hoe zat het ook alweer?

De basisbeurs was een vorm van studiefinanciering die tot 2015 beschikbaar was voor Nederlandse studenten in het hoger onderwijs. Het was een maandelijkse toelage die studenten ontvingen om hun kosten voor levensonderhoud te dekken.

De hoogte van de basisbeurs was afhankelijk van het type onderwijs dat werd gevolgd en van het inkomen van de ouders. Na 2015 is de basisbeurs omgezet in een lening, genaamd het leenstelsel, waarbij studenten het ontvangen bedrag moeten terugbetalen na hun studie.

