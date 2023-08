Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ewout-kijkers houden nare nasmaak over aan Hollandse mannen die Thaise seksindustrie goedpraten

Volwassen Nederlandse mannen die naar het Thaise Pattaya afreizen voor vrouwelijk schoon. Ewout Genemans dook in de wereld van prostitutie en Thaise bruiden. En kijkers houden toch een nare nasmaak over aan de denkwijze van de Hollandse heren over de Thaise seksindustrie.

Genemans vliegt de hele wereld over voor zijn documentaires. Eerder legde hij vast hoe Nederlandse meisjes naar Turkije afreisden voor goedkope grotere billen en borsten.

Ewout Genemans onderzoekt Thaise seksindustrie

Maar dit keer onderzoekt de documentairemaker de seksindustrie in Thailand. In Pattaya is er namelijk een uitgebreid nachtleven, gericht op mannen. Met een rijk arsenaal aan vrouwelijke sekswerkers en ladyboy’s. „Het walhalla van de man”, noemt de 66-jarige Huig Spaargaren het.

Spaargaren heeft de Thaise seksindustrie inmiddels afgezworen. Want volgens hem is het een louche industrie om westerse mannen geld af te troggelen. Bij zijn eigen (Thaise) vrouw, die 38 jaar is, is dat volgens hem niet aan de orde.

Thaise vrouwen doen niet moeilijk over leeftijdsverschil

Peter Visser (69) gaat in Thailand op zoek naar een serieuze relatie via een Thais datingbureau. Volgens hem komen veel mannen naar Thailand voor de vrouwen. „Ik denk dat de meeste Europese, Amerikaanse en Australische mannen die hierheen komen, toch wel een klein beetje een afwijking hebben.” Zelf heeft hij dat, naar eigen zeggen, niet.

Peter vindt het zelf prettig dat de Thaise vrouwen net iets spannender zijn en niet al te moeilijk doen over het leeftijdsverschil.

Ewout Genemans vraagt naar ethische kant

Rinus van Berne beheert een Nederlands café, waar je als man meer kunt krijgen dan alleen een drankje. Bij hem zijn namelijk ook vrouwen ‘te huur’. De meeste dames werken bij hem om hun gezin te onderhouden. „Wij hebben andere begrippen, maar voor hen is het normaal. Als wij het niet doen, doet iemand anders het.” Genemans vraagt hem of hij zich niet bezwaard voelt om zijn werkzaamheden. „In principe word ik beschouwd als pooier”, legt Rinus uit. „Maar ik zie het meer dat ik de meisjes werk geef en voor ze zorg, anders liggen ze in de goot.”

Daarna wordt ook een 83-jarige klant geïnterviewd. Als hij het nodig heeft, neemt hij weleens een dame mee naar huis, legt hij uit. De klant vraagt zich nooit af of het voor de vrouwen wel prettig is. „Het gaat om geld.”

Kijkers voelen afkeer tegen Nederlandse mannen

Later spreekt Genemans ook nog met sekswerker Bank. Ze werkt net als haar zus iedere dag in een bar waar ze soms met wel tien mannen per dag seks heeft. Het is voor haar de enige manier om veel geld te kunnen verdienen.

Als Genemans uiteindelijk met Bank meegaat naar haar werkplek, concludeert hij dat het een treurige bedoeling is. Niet alleen voor de dames, maar ook voor de mannen die daar komen. „Daar zit je dan in je eentje aan de bar.” Kijkers houden er in ieder geval een nare nasmaak aan over. En vooral de manier waarop de Nederlandse mannen hun gedrag goedpraten, valt bij het kijkerspubliek niet in goede aard.



Gatverdamme ik word niet goed van die mannen. Vooral hoe die mannen alles maar goedpraten. Als ik het niet doe doet een ander het wel 🤢 #ewout — ╰დ╮Feniks piercings╭დ╯ (@Fenikspiercings) August 29, 2023



Er moet iemand de kamers schoonmaken 🤢🤮 Je kunstgebit reinigen zal je bedoelen #ewout — Hakuna Mabesi (@cherrymintje) August 29, 2023



Zijn toch wel een bepaalde type mannen daar in Thailand. #Ewout — Mark (@PapavanFien) August 29, 2023



Echt tenenkrommend om naar te kijken. Maar dat maakt de programma’s van Ewout des te beter. Je zult als vrouw maar met die ouwe vieze kerels mee moeten gaan. #ewout — Richard V. (@PostvoorRichard) August 29, 2023



Mannen die een traditionele vrouw zoeken in Thailand, want die in Nederland zijn niet volgzaam genoeg. Ben benieuwd wat zij zelf meebrengen omdat te kunnen eisen #ewout — hanny (@hannybal74) August 29, 2023

Je kijkt Ewout terug via Videoland.

