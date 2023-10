Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komt er echt een verbod op gevaarlijke honden? ‘Moet leiden tot minder beten’

De afgelopen jaren is het meermaals – en één keer is al te veel – voorgekomen dat een hond een baby of kind heeft doodgebeten. Eind augustus was dat nog het geval in Emmeloord. Moet er een verbod komen op ‘gevaarlijke honden’? Bij Op1 bespreken meerdere experts die kwestie.

Arjen Lubach pleitte in zijn Avondshow onlangs al voor strengere regels rondom deze ‘levensgevaarlijke’ honden. Op dit moment is geen een enkel risicovol hondenras verboden in Nederland. Dat terwijl het dus wel vaak misgaat. Eén op de tien bijtslachtoffers die bij de plastisch chirurg terecht komt, is zelfs baby.

‘Deze honden hebben forse incidenten veroorzaakt’

Piet Adema, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, schoof gisteren aan bij Op1 om het over een dergelijk verbod te hebben. Op1-presentator Sven Kockelmann wil van hem weten of zo’n verbod er echt aankomt. „Wat mij betreft gaan we daar goed naar kijken”, begint de minister. „Het is al eens eerder geprobeerd in Nederland, door mijn voorgangers, en het gebeurt in het buitenland ook.”

De minister is daarom van mening dat de politiek moet kijken naar ‘een goede mix van maatregelen’. „De gevallen die wel bij de plastisch chirurg terechtkomen, dat we daarna kijken wat we met die honden doen”, noemt Adema als vraagstuk. „Die hebben forse incidenten veroorzaakt.”

Bij Op1 gaat het specifiek over vier rassen: de Rottweiler, Herder, Staffordshire en de Pitbull.

🐕 Hoog-risico honden Op Rijksoverheid is geen lijst van specifieke rassen (meer) te vinden, die onder de hoog-risico categorie vallen. Nu wordt gevaarlijk gedrag van honden beschreven als een hond die agressief reageert, in een normale situatie. Bijvoorbeeld wanneer iemand een onverwachte beweging maakt. Heeft de hond daar een agressieve reactie op, dan is het een hoog-risico hond.

Verbod op gevaarlijke honden

Sven Kockelmann wil een antwoord van de minister: „Mijn concrete vraag is, want u zegt dat u ernaar wil kijken: wilt u deze honden, qua fokken en qua houden, verbieden?” Adema: „Ik ben op dit moment aan het kijken of we dit kunnen verbieden. Als het op een goede manier kan, en dat is best complex…” Kockelmann onderbreekt hem: „Als het aan u ligt wilt u het verbieden, maar u bent nu aan het kijken of het juridisch kan?” „Ook of het überhaupt inhoudelijk kan”, reageert de minister.

„Ik vind dit echt verschrikkelijk, wat hier gebeurt, en er moet ook echt wat aan gedaan worden. Dit willen we niet langer in Nederland. Maar het moet ook handhaafbaar zijn, het moet daadwerkelijk leiden tot minder beten. We gaan nu goed kijken wat er mogelijk is, en dan willen we naar een mix van maatregelen”, vertelt minister Adema.

Hij noemt dat het aan de ene kant te maken heeft met rassen „die op de verkeerde manier zijn doorgefokt”, maar we ook „het baasje niet moeten vergeten”. Adema: „Er zijn ook baasjes die de honden op de verkeerde manier opvoeden en daar zullen we ook wat mee moeten doen.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

