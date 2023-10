Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duncan Laurence en Mell stelen de show in Beste Zangers: ‘Betoverend’

Gisteravond was voorlopig de laatste aflevering van Beste Zangers op de buis en dat is traditiegetrouw duettenavond, voor veel kijkers het hoogtepunt van het seizoen. Vooral Duncan Laurence en Mell stalen de harten van kijkers met hun optreden.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Duncan Laurence helemaal de hemel in wordt geprezen. Dat kijkers hem in de armen hebben gesloten is, gezien zijn voorgeschiedenis, toch ergens wel verrassend. Want heel positief stond de Songfestival-winnaar er een tijdje niet op.

Onder andere MEAU en Douwe Bob beklommen gisteren samen het podium. Zij zongen Ik leef mijn eigen leven van André Hazes. Marco Bakker en Numidia staken Perhaps love van John Denver in een nieuw jasje. Maar het hoogtepunt (volgens kijkers) was dus het duet van Mell en Duncan Laurence.

Vooraf vertelt Mell dat ze dolgraag met Duncan Laurence wilde zingen. „In 2014 hebben we al besproken bij The Voice dat we een keer een duet willen doen. Dat is er nooit van gekomen en nu zitten we hier. Toen we een duet mochten uitzoeken stuurde ik naar Duncan: ‘Wat vind je hiervan?’ Ik kreeg alleen: ‘Jaaaaaaa.'”

Het nummer dat het duo zingt is Don’t want a heart van Sonny Tennet. En dat doen ze met verve. De andere kandidaten zijn na afloop lovend. „Ik kende het liedje helemaal niet, maar het was echt betoverend”, vindt gastheer Jan Smit. Numidia: „Altijd als Mell zingt, is het alsof een soort toverspreuk ontploft. En dan Duncan en Mell samen.. Dat is één grote magie.”

„Ik hoor dit lied al helemaal op de radio”, prees MEAU het duo. „Ik hoorde ze stiekem al een beetje repeteren. Zelfs toen dacht ik al: dit wordt het gewoon. Ze zijn gewoon een duo.”



Duncan and Mell singing ‘Don’t Want A Heart’ on #BesteZangers for the duets week! pic.twitter.com/MvHcuO7rER — DL Media (@TrackingDLMedia) October 21, 2023

Kijkers lyrisch

Ook vanaf de bank wordt er lovend gereageerd. Een enkeling is zelfs tot tranen geroerd door het duet.



Ik ga dit programma echt missen. Ik ben gaan kijken vanwege Douwe en Duncan.

Ik heb Numidia en Mell ontdekt. Ik heb Marco herontdekt en Nick op een andere manier leren kennen.

Welk vorig seizoen móet ik terugkijken?

#bestezangers — Iris (@Iris00010) October 21, 2023



Zit hier met tranen, wat een mooi duet van Duncan en Mell #bestezangers — Ollie (@3_Ollie_3) October 21, 2023



Mell en Duncan in een geweldige harmonie bij de #bestezangers. Gaaf — 𝔸𝕣𝕚𝕖 (@foreverdutch) October 21, 2023

Je kunt Beste Zangers terugkijken via NPO Start.

