Na alle kritiek is deze Beste Zangers-deelnemer nu de favoriet van kijkers

Na de tweede aflevering van de Beste Zangers lijkt er een duidelijke favoriet te zijn bij het publiek. Alhoewel elke deelnemer de nodige complimenten krijgt van kijkers, steekt er één zanger bovenuit. En dat is toch wel een verrassende.

Dit jaar doen Douwe Bob, Nick Schilder, Marco Bakker, Numidia, Duncan Laurence, MEAU en Mell mee aan kijkcijferhit Beste Zangers. Jan Smit is net zoals voorgaande seizoenen de presentator van het televisieprogramma. In iedere aflevering staat één zanger centraal, voor wie iedere zanger(es) een lied heeft uitgekozen om te zingen..

Wie de meeste indruk heeft gemaakt tijdens de eerste twee afleveringen? Duncan Laurence. Kwamen vorige week kijkers al superlatieven tekort over zijn zangkwaliteiten, ook na de aflevering van gisteravond regent het complimenten aan zijn adres. Dat kijkers hem in de armen hebben gesloten is, gezien zijn voorgeschiedenis, toch ergens wel verrassend. Want heel positief stond de Songfestival-winnaar er de afgelopen tijd niet op.

Ophef, kritiek en ‘fake accentje’

Zo veroorzaakte de aankondiging dat Duncan Laurence mee zou doen aan dit seizoen van Beste Zangers de nodige ophef. Hij had namelijk kort daarvoor medegedeeld dat hij mentaal uitgeput was. ‘Maar dan wel meedoen aan zo’n pittig programma…’, was de tendens.

Verder kreeg Duncan Laurence de laatste tijd veel kritiek op zijn ‘fake accentje‘. Dat gebeurde onder meer na zijn optreden in talkshow Khalid & Sophie, waar hij het door hem gekoppelde (maar uiteindelijk geflopte) Songfestival-duo Mia & Dion verdedigde. Datzelfde accentje stond centraal in de persiflage die Niels van der Laan en Jeroen Woe in het laatste seizoen Even Tot Hier van hem maakten.

Beste Zangers-kijkers: ‘Wat ze ook over hem zeggen, zingen kan hij wel’

Weinig positiviteit dus, rond zijn persoon. Maar alle kritiek lijkt als sneeuw voor de zon verdwenen. Beste Zangers-kijkers kunnen het namelijk nog maar over één ding hebben: zijn zangkwaliteiten. „Tranen of mijn wangen”, schrijft iemand, nadat hij gisteravond een nummer van Elvis Presley zong.

„Wat ze ook over hem zeggen, zingen kan Duncan wel”, schrijft een ander. Sommigen maken een grap: „Ze zouden hem nou eens naar het Eurovisie Songfestival moeten sturen.”



Wat ze ook over hem zeggen…zingen kan Duncan wel #bestezangers — Smohan (@HagenJohan) September 9, 2023



Als @duncanlaurence begint te zingen dan is het alsof de engelen op aarde landen in een regen van goud. Zó prachtig. Recht je ziel in. #bestezangers — Lottie Mae Jones (@LottieMaeJones) September 9, 2023



Wow, #Duncan #Laurence schittert weer bij de #BesteZangers. Die gozer zouden we nou naar het Eurovisie #Songfestival moeten sturen. Wat een gouden stem. — Theo Teitsma (@theoteitsma) September 9, 2023



Duncan Laurence grijpt me weer naar de keel. Wat een zanger! #bestezangers pic.twitter.com/362QU1SLRE — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) September 9, 2023



Tweede aflevering van #bestezangers. 1 vraag aan Duncan Laurence: stop alsjeblieft nooit met zingen. Prachtig. — Thomas Jansen (@ThomasJansen) September 9, 2023



Zo die Duncan kan wel zingen zeg.

Tranen over mijn wangen.#bestezangers — Marlijn (@Apapacho8) September 9, 2023

Opnieuw emotionele avond in Beste Zangers: ‘Ik had geen zin meer in het leven’

Alhoewel Duncan Laurence gisteravond de show stal, was het de avond van zangeres Mell. Zij nam, in navolging van Douwe Bob, plaats naast Jan Smit en hoorde hoe de anderen nummers van haar (of nummers die veel voor haar betekenden) ten gehore brachten.

De Volendamse heeft haar muzikaliteit niet van een vreemde. Ze heeft haar talent van haar opa Piet Veerman van The Cats geërfd, een van de grondleggers van de palingsound. Sinds 2015 is Mell onderdeel van Mell & The Vintage Future.

Het werd – opnieuw – een emotionele avond. En dat had vooral te maken met het aangrijpende verhaal dat Mell vertelde. Ze zei dat ze een burnout had, waarbij veel depressieve gedachten naar boven kwamen. Ze twijfelde zelfs over de zin van het leven. „Ik had er echt geen zin meer in”, zei de zangeres gisteravond openhartig op de bank. Inmiddels gaat het een stuk beter met haar. ,„Ik kan nu de hele dag de slappe lach hebben, dus het gaat heel goed.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.

Kijk de tweede aflevering van Beste Zangers hier terug.

