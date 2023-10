Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zaka vindt meer dan 250 lichamen op festivalterrein in Israël

Zaka, een Israëlische vrijwilligersgroep die menselijke resten verwerkt na terreuraanslagen en andere rampen, zegt al meer dan 250 lichamen te hebben gevonden op een festivalterrein in het zuiden van Israël. Dat heeft een woordvoerder van de groep tegen diverse Israëlische media gezegd.

Hamas-strijders vielen zaterdag bezoekers aan die een rave nabij de grens met de Gazastrook in Israël bijwoonden. Op beelden die op social media worden gedeeld, is te zien hoe er paniek uitbreekt op het festivalterrein wanneer de eerste raketten inslaan. Israëlische media melden dat de honderden, vooral jonge, festivalgangers het terrein moesten ontvluchten toen de raketten insloegen en Palestijnse militanten met geweren binnenstormden en om zich heen begonnen te schieten.

Festivalgangers gegijzeld

Naast de vele doden, zijn er ook tientallen festivalgangers gegijzeld door Hamas-strijders. Volgens The Times of Israel gaat het om zo’n 100 mensen. Het is niet duidelijk waar zij zich bevinden, maar vermoedelijk zijn zij meegenomen naar de Gazastrook, waar Hamas vanuit opereert. Veel ouders van jongeren die de rave bijwoonden, zijn sinds gisteren op zoek naar nieuws over hun vermiste kinderen. Waarschijnlijk wil Hamas de gegijzelde festivalgangers ruilen met Israël voor gevangengenomen Palestijnen.

Het is onduidelijk of Israëlische autoriteiten de door Zaka gevonden lichamen hebben meegerekend in hun officiële dodental door de Hamas-aanval, dat inmiddels boven de 700 ligt. De minister van Strategische Zaken Ron Dermer vermoed echter dat het echte dodental nog veel hoger ligt. „Er zullen waarschijnlijk nog honderden meer zijn”, zei hij Israëlische media. In meerdere ziekenhuizen in Israël liggen namelijk nog honderden gewonde mensen die vechten voor hun leven. Het ministerie van Volksgezondheid zei gisteravond dat 2315 mensen in ziekenhuizen zijn behandeld.

Onder de gegijzelde en vermoorde festivalgangers zitten ook buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit, zo schrijft The Times of Israel. Het gaat voornamelijk om slachtoffers uit Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Thailand, Mexico en Nepal.

