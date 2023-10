Aantal doden Israël loopt snel op, voedselsituatie Gaza wordt dramatisch

Het dodental in Israël als gevolg van de grootschalige aanval door de islamistische Hamas-beweging, is gestegen tot minstens 1200. Het aantal loopt nog steeds snel op. In Gaza, waar ook honderden doden zijn gevallen, is de situatie snel hopeloos, zo wordt voorspeld.

Het dodental van zeker 1200 in Israël is bevestigd door woordvoerder Jonathan Conricus van het Israëlische leger (IDF). Vannacht meldde de Israëlische omroep Kan al 1200 doden als gevolg van de aanval van Hamas, maar dat werd toen nog niet door Israëlische autoriteiten bevestigd.

Bij het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag wappert sinds gistermorgen de Israëlische vlag.

Bij de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten al 900 mensen gedood en zo’n 4500 mensen gewond geraakt. Gisteren maakte het Israëlische leger bekend dat het op Israëlisch grondgebied de lichamen heeft aangetroffen van ongeveer 1500 Hamas-strijders. Hamas heeft dat bericht niet bevestigd.

"It's not a battlefield. It's a massacre." Here, MG Itai Veruv is preparing journalists to enter Kfar Aza where atrocities have taken place at the hands of Hamas terrorists. pic.twitter.com/1MXMxuWHpA

De 2 miljoen al jaren opgesloten bewoners van de kleine Gazastrook hebben volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) over twee weken geen voedselvoorraden meer. WFP-woordvoerster Shaza Moghraby schat dat de meeste winkelvoorraden tegen die tijd op zijn.

Nederlanders in Israël worden vanaf vandaag gerepatrieerd. Ze kunnen met een vliegtuig van Defensie naar huis en morgen waarschijnlijk met een toestel van KLM, zegt buitenlandminister Hanke Bruins Slot. Ongeveer tweehonderd mensen zouden voorlopig in aanmerking komen. Nederlanders in Israël die het land sinds de terreuraanval van zaterdag en het daaropvolgende geweld willen verlaten waren tot dusver op zichzelf aangewezen.

Een derde van de levensmiddelenwinkels in Gaza heeft volgens de WFP-woordvoerster nog niet eens voor een week aan producten. Volgens haar moet er dringend voor worden gezorgd dat de Gazastrook wordt bevoorraad.

WFP calls humanitarian corridors to facilitate the entry of aid into #Gaza and appeals for the safe passage of humanitarian staff and commodities.

An update from #Palestine where WFP is rapidly expanding the distribution of emergency food assistance: https://t.co/IpdjpDUZFg

— World Food Programme (@WFP) October 11, 2023