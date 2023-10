Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

André Hazes bij Casa di Beau over familieconflicten: ‘Er is één ding waar ik voor wil waken’

„Ik heb deze aflevering twee vechters te gast”, begon Beau van Erven Dorens Casa di Beau gisteravond. „De eerste, André Hazes, vecht al jarenlang tegen zijn demonen, drank en drugs. Nu is hij twee jaar clean.” Ook Linda Hakeboom, die borstkanker had, reist af naar Toscane.

In Casa di Beau komen elke aflevering twee andere BN’ers naar Toscane, waar ze met presentator Van Erven Dorens in gesprek, maar ook op avontuur gaan. Zo zagen we in eerdere afleveringen Holly Mae Brood, die sprak over haar biologische vader en over de dood van Herman Brood. Vorige week zagen we een openhartige Davina Michelle, die vertelde dat ze vroeger weleens een paar weken uit huis is gezet.

Onlangs schoof Hazes overigens nog aan bij Humberto, waar hij en Humberto Tan een eerdere ongemakkelijke situatie tijdens de talkshow uitpraatten.

André Hazes bang dat moeder naam Hazes verkoopt

Volgens Hazes is er „altijd wel iets aan de hand” binnen zijn familie, vertelt hij in een 1-op-1 gesprek met Van Erven Dorens. „Ik heb er niet altijd iets mee te maken, maar toch word je erin gezogen. Ik schaam me niet om erover te praten, maar ik vind het heel zonde, wat er allemaal gebeurt.” Hazes denkt dat de familie „nooit meer naar elkaar toe gaat groeien”. „Door wat er allemaal gebeurt, groeien we alleen maar uit elkaar.”

„Je weet eigenlijk niet zo goed waar je goed aan doet. Mijn gevoel zegt dat ik er buiten moet blijven”, vindt hij over het conflict rond zijn vaders nalatenschap. De zanger benadrukt dat het geld „me oprecht geen reet boeit”. „Het enige wat ik persoonlijk heel belangrijk vind is de naam.”

Zo is zijn angst dat er „rare dingen” gebeuren met de naam Hazes en vreest hij dat zijn moeder die misschien wel wil verkopen, bijvoorbeeld om op een tv-programma te plakken. „Dat is waarom ik me altijd een beetje ‘Zwitserland’ houd. Als mijn moeder bijvoorbeeld op een dag denkt: ik ga het verkopen aan John de Mol en John de Mol gaat er twaalf zangprogramma’s van maken… ik wil daar wel voor waken”, vertelt Hazes. „Misschien is dat waarom ik me zo opstel. Ik wil geen ruzie.”

Ook vertelt hij Van Erven Dorens dat hij op de begrafenis van zijn vader in 2004 hem beloofde dat hij het gezin bij elkaar zou houden. Dat lijkt steeds meer een belofte te zijn die hij niet zal kunnen nakomen.

Rachel Hazes doet onthulling in podcast

Terwijl kijkers gisteren André Hazes bij Casa di Beau zagen, pakte zijn moeder ook de spotlights. Zij was namelijk te horen in de podcast Wat kan er nou gebeuren? van Najib Amhali en Reda Saleh. Ook zij deed een onthulling, maar dan over André Hazes sr. Waar zijn zoon worstelt met drank en drugs, was ‘de originele Hazes’ daar ook niet vies van, zegt Rachel.

Dat de in 2004 overleden volkszanger van een biertje hield, wist bijna iedereen wel. Volgens Rachel gebruikte hij echter ook cocaïne. Dat heeft ze zoveel mogelijk geheim willen houden, vooral voor hun kinderen. „Je wilt niet dat een kind dat weet”, verklaart ze. „Maar André senior gebruikte natuurlijk weleens wat erbij.”

Uiteindelijk vertelde Rachel het wel aan haar kinderen, maar André jr. schrok er niet van. „Hij ziet zijn vader als drank, drugs en rock ‘n roll. Eigenlijk is bij de familie Hazes niks gek. Alles is allemaal al een keer besproken geweest of gedaan.”

Je kunt Casa di Beau terugkijken via Videoland.

Reacties