Holly Mae Brood vertelt in Casa di Beau eerlijk over biologische vader: ‘Was een rare situatie’

Presentatrice en actrice Holly Mae Brood vertelde gisteren in Casa di Beau eerlijk en openhartig over haar familie. Waar de dood van haar vader Herman Brood ter sprake kwam, maar ook haar biologische vader genoemd werd.

Holly Mae Brood verscheen gisteren samen met mede-gast Sinan Can in Casa di Beau, waar de twee gasten eerlijk over hun persoonlijke leven vertellen. Brood is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met haar beroemde vader Herman Brood. Ze praat bij presentator Beau van Erven Dorens over de dood van de bekende kunstenaar en muzikant.

Holly Mae brood over dood van vader Herman

Dochter Brood vertelt eerlijk dat ze al lange tijd niet emotioneel is geweest over deze periode in haar leven. Ze was nog maar zes jaar toen haar vader besloot van het Hilton-hotel af te springen. Een dag die ze nooit zal vergeten. „We gingen naar het circus. Toen reden we langs het Hilton en stonden er allemaal traumahelikopters. Maar we hadden haast en moesten door. In de pauze had mijn moeder wel honderd gemiste oproepen.”

Maar naast de herinneringen aan haar vader Herman, vertelt de presentatrice ook over haar biologisch vader. Toen zij negen jaar was, werd haar verteld dat Herman niet haar biologische vader is. Familievriend Leo bleek haar vader te zijn. „Ik weet nog dat ik eerst heel boos, heel driftig ben geweest ‘s avonds. Het was natuurlijk ook een rare situatie, want het was iemand die we heel goed kenden”, vertelt ze. „Hij was er altijd en ik was dol op hem.”

Biologische vader

Haar moeder Xandra had namelijk een tijd een relatie met deze man en raakte zwanger met Holly. Maar de relatie tussen Xandra en Leo strandde, waarna Herman weer in beeld kwam. Volgens Holly omarmde Herman haar als kind en was hij heel blij met haar geboorte. „Hij heeft mij ook aangegeven en wilde dat ik zijn achternaam kreeg.” Iets dat haar biologische vader ook goed vond.



