André Hazes en Humberto Tan praten ‘ongemakkelijke’ situatie tijdens talkshow uit

Van een (voormalige) drank -en drugsverslaving tot eindeloze familieperikelen, het is nooit lang stil rondom André Hazes. Nu komt er nieuwe muziek aan en treedt hij live op bij Humberto.

Humberto Tan en Hazes hebben echter nog wat uit te spreken in de uitzending.

André Hazes bij Humberto

Humberto Tan vraagt van tevoren nog even aan Hazes of hij zich heeft ingeschreven voor de selectie van de Nederlandse inzending voor het Songfestival, waarvoor een recordaantal aanmeldingen is ingediend. „Nee, nooit”, aldus de zanger. „Ik kijk het niet. Ik heb er niet zoveel mee en ik zou die druk veel te groot vinden. 500 miljoen kijkers of zo man, nee”, reageert Hazes. „Maar dat heb je vanavond ook”, grapt Tan.

Inmiddels is het drie jaar geleden dat hij voor het laatst een album uitbracht. „Hij beleefde roerige jaren”, kondigt Tan aan. „Clean zijn heeft veel veranderd. Optreden zonder alcohol en drugs bleek ook leuk te zijn”, aldus Tan over Hazes. Met frisse inspiratie op zak komt zijn nieuwe album binnenkort uit.

‘Ik was echt heel boos’

De laatste keer dat Tan en Hazes elkaar zagen, eindigde niet zo leuk. In een documentaire vertelde Hazes dat hij het „zo ongemakkelijk” vond om bij Humberto in de uitzending te zitten. „Op dat moment was ik echt heel boos”, legt Hazes in de huidige uitzending uit.

Achteraf besefte hij dat Tan „gewoon zijn werk doet” en de „waarheid vertelde”. „Dat was pijnlijk en kon ik op dat moment niet hebben.” De twee hebben het er nog even over. „Het gezeik-gedeelte moet altijd even gebeuren”, zegt Tan. Hazes is „van alle pestzooi af en ik wil me focussen op het positieve”. Iedereen waar hij geen „positieve energie” van krijgt, „daar neem ik afscheid van”.



Na een jarenlange radiostilte is zanger André Hazes weer terug! Vrijdag verschijnt zijn nieuwe album. Vanavond treedt hij op en vertelt over de afgelopen periode. #Humberto pic.twitter.com/kkCC71wiHz — Humberto (@HumbertoRTL) October 2, 2023

Opnieuw beginnen

Bij de vorige ontmoeting zou Hazes zich zorgen beginnen te maken als de kaartverkoop van zijn shows niet goed zouden gaan. „Nu gaat die kaartverkoop niet goed”, aldus Tan. „Twee jaar geleden zou mijn ego spreken”, vertelt Hazes. „Ik ben met nieuwe muziek gekomen, waar sommige mensen op afgehaakt zijn. Maar ik moet opnieuw beginnen.”

De belangrijkste „stok achter de deur” voor Hazes is zijn zoon. „Er komt een dag dat hij uitleg wil over de dingen die ik heb gedaan die niet door de beugel kunnen. Als ik terug zou vallen, heeft hij absoluut een reden om boos te zijn op mij.”

André Hazes treedt op

Wat de reacties op zijn nieuwe muziek ook zijn, „ik ben supertrots”, aldus Hazes. „Ik kan niet wachten om het straks live te spelen.” Het lied dat hij gaat hij spelen, Ruzie met de buren, gaat over seks. „De twee nummers die jullie uitkiezen om over te praten gaan over seks”, lacht Hazes. „Het gaat over seks, maar niet plat”, verduidelijkt Humberto.

De meeste reacties op het optreden van Hazes zijn niet positief. „Zonder Huub Stapel wil het maar niet gezellig worden”, zegt iemand bijvoorbeeld op X. „Het is nog steeds niet mijn muzieksmaak”, zegt een ander.



Zonder Huub Stapel wil het maar niet gezellig worden #humberto pic.twitter.com/xSywDBNFC2 — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) October 2, 2023



Wat vind ik het super om #andrehazesjr zo te zien.. ik vond hem vroeger zo'n kwal en nu is hij zo leuk en goed bezig. Het is nog steeds niet direct mijn muzieksmaak, maar als mens wel 😁 #humberto — Herma O (@herrybabe) October 2, 2023



Nu snap ik waarom de zalen niet meer vol zitten bij #h6 #humberto — Marja Poelman (@poelman23) October 2, 2023



Pfffff. Andre Hazes (junior) gebruikt elke keer zijn "talkshow-kaart" om op een goedkope manier zijn flutmuziek aan een groot publiek op TV te promoten. Vandaag was #Humberto aan de beurt. Unbelievable. Als zijn vader niet bekend was, kenden we junior niet. Respect voor senior. — Paul Engel (@archan937) October 2, 2023

