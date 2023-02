Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ontknoping familievete Roxeanne vs. Rachel Hazes: dit is het oordeel van de rechter

Rachel Hazes mag zich voorlopig erfgenaam van wijlen André Hazes blijven noemen. De rechtbank wees vandaag het leeuwendeel van de vorderingen van dochter Roxeanne af. Daarmee lijkt het 1-0 voor La Hazes, maar de strijd is nog niet voorbij.

Voor wie het overzicht bij de zoveelste Hazes-saga een beetje kwijt is, zette Metro onlangs op een rijtje wat er precies allemaal aan de hand is. Lang verhaal kort: Roxeanne, de dochter van Rachel en André, was samen met een voormalig testamentair bewindvoerder naar de rechter gestapt. Volgens hen was Rachel toen André overleed verwikkeld in een scheidingsprocedure. Hierdoor zou ze geen erfgenaam meer zijn en onder andere geen recht meer hebben op de intellectuele eigendomsrechten van de volkszanger.

Roxeanne en Rachel Hazes: strijd om de erfenis

De rechtbank in Utrecht oordeelde vandaag dat Rachel op basis van het testament van haar overleden man geen erfgenaam is, maar dat ze wél recht heeft op zijn nalatenschap. Ze mag zich van de voorzieningsrechter voorlopig dan ook erfgenaam blijven noemen.

De rechter bevestigt dat er tijdens het overlijden van André een echtscheidingsprocedure liep. Na zijn dood zijn er, onder andere met de vertegenwoordiger van de destijds nog minderjarige kinderen, afspraken gemaakt over de erfenis. Er werd toen bepaald dat Rachel alles kreeg wat tot de huwelijksgoederengemeenschap behoorde, waaronder de volledige erfenis inclusief intellectuele eigendomsrechten.

Of Rachel zich daarom ook erfgenaam mag noemen, hangt volgens de rechtbank af van de context en kan niet beoordeeld worden in een kort geding. Roxeanne moet daarvoor een bodemprocedure starten. De rechter stipt aan dat de zangeres al in 2020 wist dat haar moeder volgens het testament geen erfgenaam was. Ze is daarom te laat om daarover een kort geding aan te spannen. Ook de eis van Roxeanne dat Rachel stopt met het exploiteren van de intellectuele eigendomsrechten hoort volgens de voorzieningenrechter thuis in een bodemprocedure. Wordt (waarschijnlijk) vervolgd dus.

Rachel moet documenten sturen

Royce de Vries, de advocaat van Rachel, stelde tijdens de behandeling van het kort geding twee weken geleden dat zijn cliënte en de volkszanger weer bij elkaar waren tijdens de dood van André. Volgens hem heeft Rachel integer gehandeld tijdens de verdeling van de erfenis en nooit zaken verzwegen voor haar kinderen.

De rechtbank vindt dat Roxeanne inzicht moet krijgen in een aantal documenten hierover. Op last van een dwangsom van maximaal 50.000 euro moet Rachel haar kopieën geven van twee (toenmalige) bankrekeningen van André. Ook moet zij het rapport dat destijds door een accountantskantoor is opgemaakt over de waardering van de aandelen van de holdingvennootschap van de volkszanger naar Roxeanne sturen. Daaruit zou kunnen blijken dat Rachel haar kinderen te weinig heeft gegeven.