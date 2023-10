Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je dag altijd goed beginnen? Doe deze dingen in de eerste 10 minuten van je dag

Als je wakker wordt, druk je misschien het liefst op snooze en draai je je nog een keer om. Maar wist je dat je deze tijd veel beter kunt gebruiken? Begin voortaan je dag met één van deze goede gewoontes.

Van ontbijt op bed tot intenties zetten, deze tips gaan je helpen.

5 goede gewoontes om de dag mee te beginnen

1. Glimlach

Het kost bijna geen tijd en heeft meteen effect: glimlachen. Of je glimlach nu gemeend is of niet, je geeft je hersenen zo een seintje om positiever te denken. Dat is altijd mooi meegenomen, helemaal als je een ochtendhumeur hebt. Denk zodra je wakker wordt aan iets positiefs en trek je mondhoeken een klein stukje omhoog. Meer hoef je niet te doen.

2. Mediteer in bed

Mediteren heeft eindeloos veel voordelen. Zo is het een krachtig wapen tegen stress en helpt het je meer in het moment te leven. Smoesjes als: ‘Ik heb geen tijd om te mediteren’, gaan niet op. Aan een minuut of twee per dag heb je al genoeg. Ga op je rug liggen, leg je handen op je buik en tel je in- en uitademing. Je inademing is één en je uitademing twee. Raak je afgeleid? Begin dan opnieuw met tellen.

3. Zet een intentie

Voor een groot deel heb je zelf in de hand hoe je dag loopt. Je kunt er nog meer invloed op uitoefenen door ’s ochtends een intentie te zetten. Dat betekent dat je stilstaat bij hoe je je vandaag wilt voelen of waar je je op wilt focussen.

Misschien wil je vriendelijker zijn, je minder haasten of meer plezier hebben. Zie het als een goed voornemen waar je jezelf gedurende de dag aan kunt herinneren.

4. Schrijf je gedachten op

Een fijne manier om je gedachten te ordenen, is door te schrijven. De ochtend is hier het perfecte moment voor omdat je minder snel afgeleid bent. Gebruik de eerste minuten van je dag om op te schrijven hoe je je voelt, wat je hebt gedroomd of waar je dankbaar voor bent.

Door je te focussen op de dingen waar je dankbaar voor bent, word je bewuster van de rijkdom die je hebt. Kleine dingen worden zo minder vanzelfsprekend.

5. Doe alsof het weekend is

Tussen een zondag- en een maandagochtend zit vaak een wereld van verschil. Zondag heb je zeeën van tijd en maandag word je ruw gewekt door je wekker.

Je kunt het weekendgevoel langer vasthouden door de eerste minuten van de dag anders te gebruiken. Zet je wekker iets eerder en eet je ontbijt in bed, dans op je favoriete muziek of neem de tijd om een kop koffie te drinken. Zo begint je dag gegarandeerd goed.

