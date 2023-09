Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na tactische fout komt déze winnaar uit de bus in De Slimste Mens: ‘Totaal verbouwereerd’

Na een seizoen vol gemopper, raar zitten op een stoel en natuurlijk allerlei leuke momenten, is de finale van De Slimste Mens aangebroken. Wie gaat er met de titel vandoor?

Wordt het journalist Tom Kleijn, De Kleine Komedie-directeur Jörgen Tjon A Fong of musicalactrice Nandi van Beurden?

Finale De Slimste Mens

Voor de laatste momenten gebeurde er nog genoeg in de finale van het 22ste seizoen. Zo deed Nandi van Beurden nog een ‘Maarten van Rossempje’. In de uitzending pleit Van Beurden voor telefoonloze theatervoorstellingen.

Dat kwam na de vraag welke cabaretier eerder dit jaar een peuter moest wegsturen uit de zaal. Op die vraag gaf Kleijn het goede antwoord: „Theo Maassen.” En of Van Beurden tijdens voorstellingen dus last heeft van kinderen? „Nee, helemaal niet.”

‘Stop daarmee!’

„Ik ben blij dat ze er zitten. We hebben ook heel veel ouderen in de zaal, maar ja, dat sterft op een gegeven moment uit. Dus ik ben blij dat er veel jonge aanwas is in het theater. Als zij een topavond hebben en dan wat meezingen… Kijk, er zijn natuurlijk kinderen die minder goed kunnen zingen, maar ik ben blij dat ze zo enthousiast zijn.”

Van Beurden vindt „ouders op hun telefoon veel erger”. „Is er ergens een camera? Niet doen! Stop daarmee!”

De winnaar is…

Uiteindelijk ging de eindstrijd tussen Kleijn en Tjon A Fong, omdat Van Beurden al eerder in de aflevering was afgevallen. Kleijn begon de finale met 70 seconden voorsprong op de theaterdirecteur, maar het ging tot het einde aardig gelijk op.

Het was Kleijn die uiteindelijk wist te winnen met één goed antwoord over het eiland Bonaire. Hij wist dat het een Nederlandse gemeente was en pakte daarmee de winst van De Slimste Mens. Maar dat was niet zo’n tactische zet van tegenstander Tjon A Fong.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Ongelofelijk!’

Bij de laatste vraag past Tjon A Fong op 18 seconden. „Maar Tom moet nog”, aldus presentator Philip Freriks. „Ach, dan doe ik een beetje dom”, zegt Tjon A Fong overdondert. Kleijn geeft één goed antwoord en de confettikanonnen gingen af.

„Wat een ontknoping!” „Ongelofelijk”, schreeuwt Kleijn uit. In zijn dankwoord haalde Kleijn zijn 14-jarige zoon aan, die hem eerder had overgehaald om mee te doen aan De Slimste Mens. „Welke discussie we nu ook hebben: ik heb gelijk”, grapte hij.

Kleijn blikt terug op winst

In een terugblik op de winst vertelt Kleijn tegen het ANP dat hij was overvallen door de uitkomst. „Ik was totaal verbouwereerd. Zo gek, dat heb ik eigenlijk nooit.”

„Meestal heb ik nog wel een mate van controle over hoe dingen gaan, maar ik zat zó in dat spel, zó in de koker van naar dat kleine schermpje kijken, dat het me echt overviel. Want als hij nog één goed antwoord had gegeven, lag ik eruit”, vertelt de journalist. „Ik zei in mijn beurt vervolgens één van de twee antwoorden die ik in mijn hoofd had, dat was goed en dan komt meteen die confetti naar beneden. Ik stond volgens mij enorm schaapachtig te lachen.”

