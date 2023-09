Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz geeft in Op1 haar ‘eerste grote interview’, met gemengde reacties tot gevolg

Dilan Yeşilgöz sschoof gisteravond aan bij Op1 voor haar eerste grote interview. Onder aanwezigheid van andere tafelgasten praat ze over haar plannen als lijsttrekker van de VVD.

Sommige kijkers zijn er behoorlijk van over de indruk, anderen niet: „Wat een verschil met de negatieve bejegening van vorige week“, aldus een kijker.

‘Heel jammer, dit’

Na wat eerste praatjes komt het plan van de BBB ter sprake om de maximumsnelheid op snelwegen te verhogen naar 130 kilometer per uur.

„In het verkiezingsprogramma? Die heb ik nog niet helemaal gelezen. Volgens mij is dat op dit moment niet de grootste prioriteit. Bij deze zou ik vooral denken: laten we eerst huizen bouwen, wegen bouwen, de infrastructuur versterken. Als het daarna kan, helemaal top”, aldus Yeşilgöz.

Dan stelt presentator Tijs van den Brink de vraag: „U heeft geen rijbewijs, heb ik gehoord.” Dat klopt niet, aldus Yeşilgöz. „Dat heeft u verkeerd gehoord. Ik hou zeer van rijden. Heel jammer, dit.”

Premier worden

Tijdens haar werk als minister van Justitie en Veiligheid heeft Yeşilgöz momenten gehad waarvan ze dacht: „Stel dat er ooit sprake zal zijn van een wissel, dan zou het kunnen dat ik mijn hand opsteek. Het hangt echt van het moment en de omstandigheden af.”

Rond de dagen van de val van het kabinet ging alles „wel heel erg snel”. „Toen werd het een concrete afweging”, aldus Yeşilgöz. „Als leider van de VVD kun je premier worden”, aldus presentator Van den Brink. „Is dat iets wat u graag wil?”

Yeşilgöz in Op1

Yeşilgöz antwoordt: „Ik wil graag dat we deze verkiezingen winnen. Ik hoop dat we winnen, daar ga ik voor. Maar dat betekent dat we de campagne en de verkiezing in moeten gaan met een goed programma. Ik ga zien wat daar uitkomt. Ik ben daar klaar voor.”

Maar premier worden is niet het „hoogste doel in mijn leven”. „Wat ik nu doe is een van de mooiste dingen in de wereld. Het gaat er om: wat gunt de kiezer ons? Aan wat voor tafel ga je waarover met wie onderhandelen? En hoe ziet dat eruit? Maar dat is echt dan pas.”

‘Enorme woordenbrij’

Op sociale media zijn veel reacties verschenen over de uitzending van Op1 en het optreden van Yeşilgöz. Sommige kijkers klagen over het optreden, anderen zijn onder de indruk van Yeşilgöz.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@DilanYesilgoz ook al zou je gelijk hebben, je bent de gewone Nederlander allang kwijt vanwege de enorme woordenbrij.#op1 — Mal1tje (@Mal1tje) September 8, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alleen makkelijke vraagjes, vriendjes aan tafel en lekker lachen. Vooral om anderen natuurlijk. Het is nu al één lange reclamekaravaan voor Dilan Yesilgöz. Wat een verschil met de vijandige negatieve bejegening van Caroline en Mona vorige week.. #op1 #op1npo pic.twitter.com/559shIL0LI — René Kemp⭐ (@rkemp59) September 8, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind Dilan Yesilgoz hier fors door het ijs zakken. Een hoop geratel en weinig inhoud en hier en daar krom geformuleerd Nederlands. Het idee dat zij ons land mogelijk op internationaal vertegenwoordigd? Dat is echt een maatje te groot voor d’r… #Op1 — Anne-Marie ×͜× (@Dutchbirdie9194) September 8, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bij #Op1 toont #Yesilgöz zich een goede leerling van #Rutte; ze praat veel zonder antwoorden te geven. #Dijkhof moet ondertussen duidelijk op zijn tong bijten om niet in schaterlachen uit te barsten. — Stan van Eck (@StanVanEck) September 8, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goed gedaan @DilanYesilgoz Zó ijzig koud blijven richting een drammende Tijs van den Brink, die overduidelijk laat blijken op je neer te kijken, ik vind dat knap. Je hebt vanavond je visitekaartje afgegeven en een paar zetels verdiend 👊#VVD#op1. @op1#Op1#DilanYesilgoz — Slim gezien (@hbb2021) September 8, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@DilanYesilgoz ik vond het een sterk verhaal zojuist #Op1 — Aldwin van der Voort (@AldwinvdVoort) September 8, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo zeg, die @DilanYesilgoz geeft even haar visitekaartje wel even af bij #op1. @op1 — Bennie Vonk (@BennieVonk) September 8, 2023

Je kijkt Op1 terug via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties