Hilariteit om Philips Freriks die yogahouding probeert in De Slimste Mens

De Slimste Mens-presentator Philip Freriks mag dan wel 79 jaar oud zijn, gisteravond bleek dat je hem gewoon nog kunt verleiden tot een moeilijke yogahouding. Helemaal vlekkeloos ging het niet, maar hij kreeg wel de lachers van het publiek op zijn hand.

De Slimste Mens was gisteravond opnieuw het meest bekeken programma met bijna 1,8 miljoen kijkers. B&B Vol Liefde volgt met een publiek van 915.000. Vandaag Inside (SBS6) was de best scorende talkshow: 756.000 kijkers zaten aan de buis gekluisterd.

Presentator Dwight van van de Vijver, TikTokker Soraya Riem en presentatrice Ghislaine Plag nemen het in de laatste aflevering van De Slimste Mens tegen elkaar op, met Plag als uitdager. Ze zei meerdere malen ‘nee’ tegen de kennisquiz, maar werd uiteindelijk toch overgehaald door televisiecolumnist en journalist Angela de Jong. „Elke dag hebben wij de nationale nieuwsquiz in Spraakmakers en dan laat ik mijn quizkandidaten duizend doden sterven. Dus dan moet ik er zelf ook eens aan geloven.”

Philips Freriks doet yoga in De Slimste Mens

Tijdens de quiz komt het onderwerp yoga voorbij. „Doe jij aan yoga?”, vraagt Freriks aan Plag. De presentatrice antwoordt instemmend. „En weet jij dan de downward facing dog? Kun jij het even voordoen?” Daar heeft Plag dan weer niet zo’n zin in. „Dat kan, maar we zijn gezenderd. Is een beetje lastig hè?”, zegt ze lachend. „Wat moet je dan doen, als je dat zou doen?”, vraagt Freriks zich af. „Als jij gaat staan, dan geef ik jou de instructies”, moedigt Plag hem aan.

De presentator blijkt de beroerdste niet en gaat voor de kandidaten staan. „Zeg het maar.” Plag instrueert hem: „Op handen en voeten.” Vervolgens gaat Freriks op zijn knieën zitten. „Je knieën omhoog, Philip. Dus eigenlijk je billen omhoog.” Freriks staat op, laat zijn armen naar benden bungelen en probeert met zijn handen aan de grond te komen. „O, zo?”

Helemaal lukken wil het niet en dus gooit Freriks de handdoek in de ring. „Zullen we het maar voor gezien houden? Ik begrijp ‘m. Wat ik allemaal wel niet doe”, verzucht hij. „Ik sta er ook van versteld”, lacht Plag.

Plag blijkt niet alleen goed in yoga, maar ook in het spel. Ze is een gedegen concurrente, maar Van van den Vijver sleept uiteindelijk toch de dagwinst uit het vuur. Plag en Riem moeten het daarom uitvechten in de dagfinale, waarbij de presentatrice met een voorsprong van 90 seconden de beste papieren heeft. Hoewel Riem nog dapper strijdt, moet ze zoals verwacht haar koffers pakken.

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.

