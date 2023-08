Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Slimste Mens kunnen er niet over uit: ‘Waarom zit Renée zo raar op die stoel?’

De kijkers van De Slimste Mens kunnen er maar niet over uit. Het was niet de deelname van het Vlaamse oud-jurylid Jerome Snelders dat de gemoederen flink bezighield, maar de zithouding van schrijver en podcastmaker Renée Kapitein.

Vorige week ging het publiek nog los om de yoga-houding die De Slimste Mens-presentator Philip Freriks in de studio uitprobeerde. Hij kreeg daarmee de lachers op zijn hand. Gisteravond was het publiek van De Slimste Mens druk met heel andere zaken.

Los op Twitter om De Slimste Mens

Zo gaan kijkers massaal los op X om daar hun verbazing te spuwen over de zithouding van Renée Kapitein. Die zit al twee afleveringen relaxed in de deelnemersstoel, met haar benen opgetrokken. Waar het voor haar een prettige zithouding die ze al twee afleveringen volhoudt, kunnen kijkers dat helemaal niet waarderen, zo blijkt online.

„Waarom zit die Renée zo raar op de stoel?”, vroeg een kijker zich op X af. Anderen sloegen aan het analyseren: misschien zijn haar benen te kort om bij de grond te kunnen? Ook daar hadden kijkers een oplossing voor: „Volgende keer maar een barkruk voor Renée?”, zei een ander.



Volgende keer maar eens een barkruk voor Renee? 😋 #deslimstemens pic.twitter.com/4rtejiCeYm — Sonnie Veldhuis (@SonnieVeldhuis) August 28, 2023



waarom ziet die Renée zo raar op de stoel…… #deslimstemens — Remco Tjoelker (@remco_tjoelker) August 28, 2023



Ikea heeft een geschikte stoel voor die mevrouw in #deslimstemens pic.twitter.com/Om6yQE89IF — Jan Jansen (@jjjjansen01) August 28, 2023



Hoe moeilijk is het om fatsoenlijk op een stoel te zitten. #deslimstemens ‘Het moet ook allemaal leuk en gezellig zijn voor iedereen.’. 🤮 pic.twitter.com/v0ob6UXL8Z — John Sch⭕️⭕️nheim (@jlaschoonheim) August 25, 2023

De avond ervoor zat ze ook al zo, en ook toen klonk er kritiek. Die was Kapitein niet ontgaan, want op Instagram bereidde ze Jerome Snelders vast voor op de storm die kon losbarsten. „Jerome, kijk uit!”, zei ze daar. „Ik zat met m’n schoenen op die stoel. Excuses, zo zijn we natuurlijk niet opgevoed.”



Maar zin om zich iets van de online kritiek aan te trekken had Kapitein niet. De tweede avond van haar deelname aan De Slimste Mens zat ze weer met opgetrokken benen in de stoel. En kijkers zijn voorlopig nog niet van haar af. Als winnaar van de aflevering gaat ze door naar haar derde aflevering. Grote kans dat ze die opnieuw in haar favoriete zithouding doorbrengt.

