Scholieren bij Khalid & Sophie over de aardbeving in Marokko: ‘Beste vrienden die dit allebei meemaken’

De aardbeving in Marokko heeft een grote ravage aangericht. Het is dan ook een groot onderwerp van gesprek, zo ook op allerlei scholen.

Bij Khalid & Sophie vertellen basis- en middelbare scholieren over wat de ramp met hen doet.

Met scholieren in gesprek over de aardbeving in Marokko

De aardbeving heeft een ravage aangericht in delen van het Noord-Afrikaanse land. De nood is het hoogst in afgelegen bergdorpen, die vaak lastig te bereiken zijn. Daar moesten inwoners soms met hun blote handen in het puin van woningen zoeken naar overlevenden. Dat leidde tot woede over het uitblijven van hulp.

„Hier in Nederland zijn er een hoop leerlingen die er door deze ramp niet helemaal bij zijn tijdens de lessen, want het is nogal wat”, aldus presentator Sophie Hilbrand. Namens een Amsterdamse middelbare school zijn Aisar en Hamza aangeschoven bij Khalid & Sophie.

‘Beste vrienden die dit toevallig allebei meemaken’

De jongens zijn beste vrienden en hebben in korte tijd behoorlijk wat meegemaakt. Aisar’s grootouders waren in het rampgebied in Marokko ten tijde van de aardbeving en Hamza heeft familie in Turkije, waar afgelopen februari een verwoestende aardbeving heeft plaatsgevonden. „Het is heftig om te beseffen dat we beste vrienden zijn en dit toevallig allebei meemaken”, aldus Aisar.

„Maar we steunen elkaar en we stellen elkaar gerust.” Zijn opa en oma hebben de ramp overleefd. „Met hen gaat het gelukkig goed. Hun huis is ook nog heel, op een paar barsten na.” Aisar legt uit dat de eerste momenten na het nieuws stressvol waren.



De enorme ravage in Marokko wordt steeds duidelijker. Aisars grootouders verblijven in het Marokkaanse gebied en Hamza komt uit het getroffen gebied uit Turkije in februari. De twee vrienden hebben veel steun aan elkaar. #KhalidenSophie pic.twitter.com/zJ3RsjUaan — Khalid & Sophie (@khalidensophie) September 12, 2023

Grote opluchting

„Vanaf dat het gebeurde konden we hen niet echt goed bereiken. Mijn moeder was bezig met allerlei andere manieren om ze te kunnen bereiken. Pas na een paar uur belde mijn oma en zei ze dat het goed ging.” Dat was een grote opluchting.

Hamza herkent dat. „In de stad waar veel van mijn familie woont, was de aardbeving niet het zwaarst. Maar de beving had toch een kracht van 7,8. Gelukkig konden wij onze familie redelijk snel bereiken. Zij zijn toen gelijk in de tuin gaan slapen, want na zoiets kun je niet met vol vertrouwen in je bed slapen.”

Dodental na aardbeving Marokko

In die periode heeft Hamza veel aan Aisar gehad. „Hij was een van de eersten die vroeg hoe het met mijn familie ging. Ook buiten school hebben we er veel over gepraat.” Daar is Hamza blij mee.

Het dodental in Marokko is vier dagen na de verwoestende aardbeving gestegen naar 2901. Ook raakten volgens de laatste cijfers van de autoriteiten zeker 5530 mensen gewond.

Khalid & Sophie over de ramp

De jongens namen gelijk contact met elkaar op toen het nieuws over de aardbeving in Marokko bij ze binnenkwam. „Op school hadden we les van meester Hidde”, die naast hen zit aan tafel bij Khalid & Sophie, „en hij stond stil bij de ramp en heeft ons gerustgesteld.”

Hidde Nuijten is docent aardrijkskunde en vertelt hoe hij het heeft aangepakt. „Het heeft aan de ene kant een pedagogische waarde om die gesprekken met elkaar te voeren. We hebben veel leerlingen met verschillende culturele achtergronden, en wat je mooi merkt bij dit soort heftige gebeurtenissen is dat ze elkaar heel erg steunen. Zowel bij de ramp in Turkije, als in Marokko.”

Steun

„Ondanks dat het pubers zijn, kunnen ze elkaar in dit soort gevallen heel goed steunen.” Een andere kant die meespeelt bij de docent die „iets minder belangrijk is”, is dat hij als aardrijkskundedocent kan praten over het ontstaan van aardbevingen.

Basisschoolleerlingen Aya en Djennah vertellen bij Khalid & Sophie over hoe zij het hebben beleefd. „Ik vond het wel zielig”, zegt Aya. „Ik word er een beetje bang van, misschien komt het ook in Nederland.” Familieleden van Aya hebben als gevolg van de aardbeving buiten moeten slapen.

Hulpverlening en wederopbouw

Inmiddels zijn ook buitenlandse hulpverleners gearriveerd om te helpen bij de zoektocht. Ook komt er tijdelijke huisvesting. Premier Aziz Akhannouch beloofde volgens plaatselijke media om later deze week meer details bekend te maken over de geplande wederopbouw.

Je kunt Khalid & Sophie terugkijken via NPO Start.

